Насколько я помню еще со времен советской средней школы, на Ангаре имеется целый каскад ГЭС (вроде бы алюминия ради?). Правильно помню?
Я к чему про ГЭС: единственное, что могло помешать начать усиленный сброс воды после получения прогноза на паводок (чтобы освободить несколько кубических километров буферной емкости) - жадность. Потому что в период между началом сброса и приходом большой воды несколько снизилась бы выработка электричества - напор поменьше. А этого нельзя. Поэтому никто не сбрасывал воду, держали напор до последнего, а когда вода пришла - получили чудовищные +14 метров. Если же будет еще одна волна дождей, то аварийный сброс начнут все ГЭС, и тогда вдоль Ангары сметет всё. Осталось только свечку поставить, чтобы не....
Почему так? А ровно по той же причине, по которой пострадавшим выделено 662 миллиона рублей помощи, а от вражеских санкций умученным олигархам - десятки МИЛЛИАРДОВ, причем, неоднократно. Утопить население проще и в 1000 раз (буквально) выгоднее, чем чуток сократить на недельку-две выработку алюминия. Прибыль олигархов важнее. Бизнес, ничего личного - на население путину и его группировке глубочайше наплевать.
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