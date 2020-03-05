Колишній ватажок терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) стане членом нової Партії прямої демократії в Росії.

Про це "Комерсанту" повідомив член оргкомітету політсили Тимофій Шевяков.

Ігор Гиркин (Стрєлков) antikor.com.ua

Разом з Гіркіним в партію візьмуть Марію Бутіну, телеведучу RT, російську шпигунку, яка працювала в США.

"Ігор Стрєлков і Марія Бутіна зареєструвалися для участі в установчому з'їзді партії", – сказав Шевяков.

За його словами, Бутіна куруватиме в партії питання цифрового грамотності. Чим займеться Гіркін, буде вирішено на з'їзді політсили.

Марія Бутіна BBC

При цьому сам Гіркін заявив, що його запрошували на установчий з'їзд, але вступати в партію він не збирався.

Нагадаємо, що Ігор Гіркін є одним з підозрюваних у справі збитого Boeing-777 на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гіркін не виключає, що російська влада може видати його голландському слідству.

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебувало 298 людей, всі вони загинули.

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