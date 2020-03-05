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6 березня • оновлено в 02:34
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Ігор Стрєлков стане членом Партії прямої демократії в Росії

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Колишній ватажок терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) стане членом нової Партії прямої демократії в Росії.

Про це "Комерсанту" повідомив член оргкомітету політсили Тимофій Шевяков.

Ігор Гиркин (Стрєлков)

Ігор Гиркин (Стрєлков)

antikor.com.ua

Разом з Гіркіним в партію візьмуть Марію Бутіну, телеведучу RT, російську шпигунку, яка працювала в США.

"Ігор Стрєлков і Марія Бутіна зареєструвалися для участі в установчому з'їзді партії", – сказав Шевяков.

За його словами, Бутіна куруватиме в партії питання цифрового грамотності. Чим займеться Гіркін, буде вирішено на з'їзді політсили.

Марія Бутіна

Марія Бутіна

BBC

При цьому сам Гіркін заявив, що його запрошували на установчий з'їзд, але вступати в партію він не збирався.

Нагадаємо, що Ігор Гіркін є одним з підозрюваних у справі збитого Boeing-777 на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гіркін не виключає, що російська влада може видати його голландському слідству.

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебувало 298 людей, всі вони загинули.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Росія
Тег
терористи "ДНР"
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К. Алла
К. Алла
Зашла я на страницу Стрелкова, и там написано: Игорь Стрелков вчера в 13:11 Имею сообщить, что в партию «прямой демократии» я не вступал и не собирался. Меня, действительно, приглашали сегодня на ее учредительный съезд. Но только в качестве гостя и в частном порядке (не от руководства). Не более того. Так как я сегодня работаю - то, естественно, что на съезд я не поехал, и теперь уже точно не поеду.
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