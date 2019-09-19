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21 вересня • оновлено в 18:04
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Ігор Поночевний
Ігор Поночевний
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Шаман оставил Путина в дураках

82.7т Читати матеріал російською

История с похищением спецслужбами шамана Саши показывает, до какой степени власть напугана всем, что происходит в стране, и до какой степени она не рациональна в своих действиях.

Ну, пришел бы шаман Саша в Москву. Ну, вышел бы даже на Красную площадь, ну, ударил бы в свой бубен. И что? Небо бы свалилось на землю?

Новини
Шаман – хороший мужик, но изгнать Путина он не мог

Будь Путин хоть немного поумнее, вышел бы к этому шаману, пожал бы ему руку, побеседовал бы на камеру, а потом бы Киселев смонтировал, как шаман Саша желает Путину и дальше царствовать на благо российского народа.

Но нет. Нужно показать всему миру, до какой степени президент ядерной державы напуган, как он боится колдовства и шаманизма, как дрожит от страха перед якутским шаманом, что он сейчас придет и бубнами его изгонит, его и милионную армию фсо, фсб и нац. гвардии.

Новини
Оказалось, что Путин дрожит от страха

Поэтому нужно курам на смех проводить ночную спецоперацию, задействовать спецназ в масках и с автоматами, возбуждать уголовные дела, и все это — на фоне пристального внимания всей страны.

Ну, не дурак ли?

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Автор
Ігор Поночевний Ігор Поночевний
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Поночевного
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Кремль только на предсказаниях Ванги и живёт, а тут вдруг шаман всё отменит и что тогда делать Вовочке.
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Ну чего ху.ло уже давно утратил связь с реальностью, может он реально испугался обряда изгнания.
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Изгнание Путина откладывается. Событие дня! На «подходе к Кремлю», на границе Бурятии и Иркутский области, похитили идущего свергать Путина шамана! Новость, понятное дело, тут же возбудила всю прогрессивную общественность, которая тут же выразила своё возмущение происходящим в стране террором и отписалась гневными постами в твиттере. Посыл однозначный — Путин боится. Шамана. И его команду — то ли из 6-ти, то ли из 20-ти человек, которые на всём пути своего следования проводили встречу с неравнодушными к текущей политической ситуации в стране гражданами, рассказывали им всю правду и тем самым доводили Кремль до истерики. И вот сегодня, когда окончательно стало очевидным, что шаман становится таким же популярным, как Навальный и Соболь, было принято коварное решение устранить новоявленного мессию. Причём, самым коварным способом: с помощью автоматов, дубинок и мотоциклетов с пулеметами. Впрочем, злые языки утверждают, что шаман, вызывая духов, что-то напутал и потому явился именно ОМОН, но мы не будем верить досужим сплетникам, правда. Равно, как не станем верить в то, что этот святой человек — обыкновенный аферист, который тратит все собранные с доверчивых людей деньги на порноигры. Так же мы не станем слушать тех, кто говорит, что сторонники шамана — душевнобольные и уголовники. Потому что в XXI-м веке вполне нормально идти за давно немытым, несущим откровенный бред, «шаманом», который на полном серьезе собирается «изгонять» Путина с помощью духов, заговоров и бубна! Нет, мы будем и дальше следить за судьбой этого удивительного и смелого человека, параллельно высмеивая обряд освящения спускаемых на воду кораблей и выступая против того, чтобы в школах раз в месяц к детям приходил священник и, рассказывая о добре и зле, погружал их в пучину мракобесия. Но более всего мы будем смеяться над «трусостью» власти, которая, испугавшись, пресекла «крестовый поход» кучки аферистов, психически нестабильных, морально неустойчивых и социально опасных. Мы будем бросать в лицо Путину доказательство его слабости, поставив себе на аватарку портрет шамана. Мы выйдем в защиту этого наводящего страх на кремлевских старцев, против которого преступная власть развернула целую спецоперацию. Мы напишем 100, нет 1000 гневных твитов! Мы снимем сто миллионов роликов, в которых потребуем свободу якутскому праведнику. Мы назначим его своим прези… тьфу, духовным наставником. Он даст интервью Дудю! Он благословит Навального на царство и вернёт Ходорковскому все его активы. Он расколдует Фейгина и тот станет главным прокурором в Гааге. Хотя нет, духи сказали, что такое им не под силу. Ладно, обойдёмся без Фейгина. Пусть лучше Яшина мэром Москвы сделает! И вот тогда пощады не будет никому! Но пока Сане-шаману шьют экстремизм и пытаются заглушить голос правды! Однако, ничего не выйдет. Даже на Колыме, даже из Кащенко этот великий человек достучится до каждого здравомыслящего человека и сумеет его убедить, что только свержение Путина откроет нам путь в прекрасную Россию будущего. И не надо так подозрительно на нас смотреть. Нет, мы не стоим на учете у психиатра. Нет, мы не верим в зубную фею и покемонов. Мы просто знаем, что «люди в России отчаялись настолько, что готовы объединяться вокруг шаманов, магов и колдунов, хоть с бубном под дождём танцевать, лишь бы не жить больше под властью путинских тиранов»! Да, у нас отняли последнюю надежду российской революции, но борьба продолжается! Нужна немедленная помощь! Мы должны вырвать шамана и страну из цепких лап власти, и мы вырвем их оттуда! Поможем им обоим! Будем помнить, что Саня-шаман — это дикий цветок, сумевший прорасти сквозь бетонную плиту лжи и обмана. И мы приглашаем вас сейчас же сделать свои взносы и помочь ему. Только ему, и никому другому. Вы нас понимаете? Если да, то просим делать взносы. Лучше в биткоинах и на люксембургский счёт Лёни Волкова. Для надёжности и конспирации. О дальнейших действиях сообщим дополнительно. А пока — расходимся по бложикам и начинаем активно поддерживать Саню-шамана и пинать власть. И помните! Чем больше будет постов — тем скорее Россия будет свободной. Потому за работу, господа, за работу! Сегодня все мы — ШАМАН!
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Кацaп Кацaпыч, Какую ты прислал, ту и переписал.
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
ПіздёЖ СупергероЙ, А ты уже ососал у Леши Гончарука?
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