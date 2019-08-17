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Ігор Ейдман
Ігор Ейдман
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В современной России быть убийцей – почет

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Писателя обидели

Известный писатель Захар Прилепин очень хотел стать массовым убийцей. В путинской России убийцы – это круг избранных, верхушку страны. Убийство – своеобразный обряд инициации, дающий пропуск в мир "взрослых", правящий братский круг. Ну кто, например, знал Лугового, до того как он отравил Литвиненко. А теперь он - депутат и телезвезда.

Почетное право быть "убийцей в законе" надо заслужить. Не каждый его достоин. Прилепин долго добивался и, наконец, ему выдали лицензию на убийство и даже целый отряд головорезов.

А тут какие-то злопыхатели не верят, сомневаются, что он – убийца. Конечно обидно. Прилепин психанул и стал буквально кричать на всех перекрестках: "Я убийца!". Но самое смешное, что ему все равно не верят.

Прилепин: "Я убийца!".

В современной России быть убийцей – почет

Публика: "Да ладно, гонишь, троллишь, какой ты убийца. Ты просто перед камерами красовался".

Новини
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Прилепин: "Ах не верите? А я между прочим ни какой-то разовый или не дай бог по неосторожности убийца. Я массовый убийца, серийный. Я боевиками управлял, беспредел творил, много людей убил".

Публика: "Фу-ты ну-ты, как страшно. Сейчас под кровать с перепуга залезем. Не гони!"

Прилепин в отчаянии плачет, а потом убивает себя об стенку.

А если серьезно, в современной России быть убийцей почетно, престижно и полезно для карьеры. Вся путинская верхушка: чекисты, олигархи, генералы, кадыровцы, воры в законе – реальные массовые убийцы. Неслучайно писатель обиделся, что его не признают настоящим душегубом.

Может что-то точнее свидетельствовать о моральной катастрофе в стране?

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Автор
Ігор Ейдман Ігор Ейдман
Тема
Російська воєнна загроза
Особа
Захар Прилепин
Місце
Росія
Теги
Новини Росії вбивство
Джерело
Джерело: Facebook Игоря Эйдмана
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Яценюк, Ярош?
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Та й який з нього письменник то???
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Ukr Igore
Ukr Igore
voznyk ruslan, Як з лайна куля
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