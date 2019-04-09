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Ігор Ейдман
Ігор Ейдман
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При виде российского солдата можно умереть...от смеха

3.4тЧитати матеріал російською

Боевая парапсихология защищает мир на земле

Из последних новостей:

1. Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что на предприятиях Роскосмоса и Ростеха похитили более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на создание новейших перспективных разработок вооружения.

2. Официальный журнал Минобороны "Армейский сборник" опубликовал статью о существовании у российских военных методик боевой парапсихологии, с помощью которых можно проникать в мысли противника и взламывать компьютерные программы (РБК). "Усилием мысли можно, например, сбивать компьютерные программы, сжигать кристаллы в генераторах, подслушивать разговор или нарушать теле- и радиопередачи, коммуникации".

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Чего добивается Кремль

То есть, конечно, вы все поняли. Денег хватило только на мультики о ракетах. Остальное сп...ли. Но переживать не надо. Находчив и талантлив русский солдат. Он и без новых ракет врага разгромит. Как посмотрит на карту США грозно, все программы и кристаллы у проклятых пиндосов от страха перегорят.

Эффективно, а главное дешево. Рогозинским детишкам на молочишко больше достанется. Стоимость такого парапсихологического оружия: банка тушенки, килограмм картошки, да пачка Беломора в день. А если еще бутылку водки накинуть, эффективность в разы повысится. От одного взгляда такого бойца-парапсихолога любой враг, если не от страха, то от смеха уж точно помрет.

Российскую армию вооружают воры, а руководят ей сумасшедшие. Мир может спать спокойно.

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Ігор ЕйдманІгор Ейдман
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Игоря Эйдмана
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Ш. Олег
Ш. Олег
Автор, спросите у немецких или американских ветеранов хоть прежних, хоть нынешних войн, вызывали ли у них смех русские солдаты, когда приходилось сталкиваться с ними в бою, лицом к лицу. Ответ Вас, возможно, удивит.
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
При виде дохлого немцова, кстати, тоже)))
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Lavrov Kirill
Lavrov Kirill
Почему украинцы так ненавидят все русское,славянское? Потому что они потомки отуреченных половцев и печенегов ,которых в свое время русские оцивилизовали.Научили их мыться в банях (регулярно),дали им горячую, воду свет,мыло ,письменность.Научили грамоте и ср@ть сидя, ссать стоя,пахать сеять,пать в кровати а не под кустом ,вытирать сраку туалетной бумагой а не лопухом или пальцем.Даже Державу для украинцев создали и подарили русские. .
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canger ralph
canger ralph
Lavrov Kirill, всё верно. С точностью до наоборот. А всё от неграмотности...
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