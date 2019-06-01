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Ігор Ейдман
Ігор Ейдман
СоціологВсі статті автора

К концу месяца рейтинг Путину будет уже 99,9%

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Хамелеон 2019 или приключения блудного рейтинга. К концу месяца доверие Путину будет уже 99,9%

Интересно даже не то, с какой быстротой переобулся на ходу Федоров, а то, почему он вообще посмел заговорить о падении рейтинга Путина. Моя версия, что это был подкоп под Кириенко в интересах Суркова. Нынешнее руководство ВЦИОМ поставил именно Сурков. Более того, ближайший многолетний сотрудник Суркова и бывший куратор ВЦИОМа от АП Чеснаков - давнишний компаньон Федорова по криминальному бизнесу. Они вместе годами выводили государственные деньги в офшоры (см. расследование Нью Таймс "Офшоры ВЦИОМ"). Потом этот Чеснаков засветился, когда давал от имени Суркова инструкции военному преступнику и террористу Барадаю. В общем одна шайка-лейка.

Владислав Сурков

Владислав Сурков

BBC.com

По слухам Сурков мечтает вернуться в АП в роли серого кардинала российской политики, поэтому и статейки "идеологические" пишет. Но вначале ему нужно скинуть Кириенко. Вполне вероятно, что Чеснаков подрядил своего старого партнера Федорова ему в этом помочь. Месседж, который по замыслу "заговорщиков" Федоров должен донести до Кремля: "Рейтинг Путина снижается, значит Кириенко завалил работу с населением, нужно срочно его заменить". Но Кириенко тоже не лыком шит, он нанес ответный удар. Представил ситуацию так, что злонамеренный ВЦИОМ специально занижает рейтинги великого и ужасного Пу. В результате Федорову устроили жесточайшую выволочку и рейтинг Путина семимильными шагами попер вверх.

Новини
Эпоха Путина клонится к закату

29 05 2019

"Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" — именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров. В настоящий момент, по данным ВЦИОМ, личный рейтинг президента Владимира Путина составляет 31,7%". (Газета ру)

30 05 2019

"В Кремле ждут от социологов объяснения падения рейтинга Путина" (Коммерсант)

30 05 2019

"Текущая цифра - это около 65%. Для сравнения в январе было меньше 62%. Так что рост есть". (Валерий Федоров. Интерфакс)

31 05 2019

"Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30 процентов, а 72,3 процента" (Валерий Федоров. Интерфакс)

Так что же произошло в ночь с 29 по 30 мая? Групповое изнасилование социолога в извращенной форме сотрудниками администрации президента и лично Песковым?

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Автор
Ігор ЕйдманІгор Ейдман
Тема
Соціально-економічна ситуація в Росії
Особи
Володимир ПутінВладислав Сурков
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Игоря Эйдмана
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
У Харика Жидмана пукан подгорел))
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