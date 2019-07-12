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Ігор Чубайс
Ігор Чубайс
Російський філософ, доктор філософських наук Всі статті автора

Почему "в США", "в Польше", даже "в самопровозглашенной ДНР", но "на Украине"?

12.2т Читати матеріал російською

ПРО НАДО или НЕ НАДО ПОГОВОРИТЬ…

С ленты новостей - Телемост между Россией и Украиной пройдёт на российском телевидении в пятницу, 12 июля.

Комментарии. В 60-ые и до 1975 года я жил в Санкт-Петербурге (тогда, временно, – в Ленинграде). Неоднократно бывал на Пискаревском мемориале. Помню рассказ экскурсовода, как в конце 50-ых на кладбище впервые приехала делегация из ГДР. Ни один работник не соглашался с ними встречаться… В конце концов, одну уговорили… По ходу экскурсии рыдали все!

А что намечено на "телемост – клуб друзей" 12 июля? Беседа о "едином народе" и о том, что уже пора восстановить отношения? Как объявил Малахов, он готовил "праздник улыбок и счастья"?

Новини
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"Клуб друзей" обсудит убийство 14 тысяч граждан Украины? А сколько наших бессмысленно полегло – скажут?

А требование – немедленно прекратить войну – не прозвучит ни от правильно подобранных украинских "гостей", ни от столь же правильно подобранных российских участников?

Про военнопленных, про пребывающих в заключении – тоже не стоит "излишне сгущать краски и спекулировать на трудностях"?

Ну, хотя бы, про насилие над русским языком – почему "в США", "в Польше", "в России", даже "в самопровозглашенной ДНР", но "на Украине"? Об этом поговорят?

Не туда едете, товарищи!

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Автор
Ігор Чубайс Ігор Чубайс
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Українські політв'язні в Росії Телеміст із Росією
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії війна
Джерело
Джерело: Facebook Игоря Чубайса
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Германия - СССР - телемост. Геббельс говорит Гитлеру: - Я им сказал что будут простые немцы, без политики :-)
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
"но "на Украине"? Об этом поговорят?" Об это говорят обычно в 5 классе средней школы. Зачем это нужно "доктору философских наук"? Ему мозгов не хватило осилить школьную программу?
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Кацaп Кацaпыч, Программу 5 класса украинской школы? Конечно, трудно вбить одновременно глобус Украины и то что земля плоская. Но украинцев эти два взаимисключающих факта в голове существуют одновременно.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ivanov Igor, это тебе, скот тупой, и такому же тупому стаду расеян в Чите ничем не вбить программу 5 класса. Так что, животное - иди жуй сопли.
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Как на Украине бояться услышать правду из ус самих дончан, как их все эти годы убивает Украина!!!
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Тарас Бор, У нас тоже работают двое из Донецка. Им расскажи, что их убивал "русский мир", а не озверевшие от безнаказанности рагули.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Федяков Алексей,у меня на фирме работает несколько дончан и луганчан,которые бросили свои дома и квартиры,свой бизнес и т.д.,спасаясь от прелестей руцкага мира.Ты им расскажи,обитатель новгородской дурки,кто и кого убивает.
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