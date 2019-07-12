ПРО НАДО или НЕ НАДО ПОГОВОРИТЬ…

С ленты новостей - Телемост между Россией и Украиной пройдёт на российском телевидении в пятницу, 12 июля.

Комментарии. В 60-ые и до 1975 года я жил в Санкт-Петербурге (тогда, временно, – в Ленинграде). Неоднократно бывал на Пискаревском мемориале. Помню рассказ экскурсовода, как в конце 50-ых на кладбище впервые приехала делегация из ГДР. Ни один работник не соглашался с ними встречаться… В конце концов, одну уговорили… По ходу экскурсии рыдали все!

А что намечено на "телемост – клуб друзей" 12 июля? Беседа о "едином народе" и о том, что уже пора восстановить отношения? Как объявил Малахов, он готовил "праздник улыбок и счастья"?

"Клуб друзей" обсудит убийство 14 тысяч граждан Украины? А сколько наших бессмысленно полегло – скажут?

А требование – немедленно прекратить войну – не прозвучит ни от правильно подобранных украинских "гостей", ни от столь же правильно подобранных российских участников?

Про военнопленных, про пребывающих в заключении – тоже не стоит "излишне сгущать краски и спекулировать на трудностях"?

Ну, хотя бы, про насилие над русским языком – почему "в США", "в Польше", "в России", даже "в самопровозглашенной ДНР", но "на Украине"? Об этом поговорят?

Не туда едете, товарищи!

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