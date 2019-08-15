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Їдуть у Кремль? У Москві помітили БТР із бойовою зброєю: фотофакт

4.8т Читати матеріал російською

На МКАД у російській столиці Москві були помічені бронетранспортери з бойовим озброєнням.

Підтверджувальні фото, зроблені в четвер, 15 серпня, з'явилися на Telegram-каналі "СМИ_ли" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, знімок був зроблений у вечірній час доби. Від коментарів автор відмовився.

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Їдуть у Кремль? У Москві помітили БТР із бойовою зброєю: фотофакт

Telegram-канал "СМІ_лі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше одіозний терорист "ЛНР" Олексій Марочко пообіцяв приїхати до Києва на танку.

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Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
В Москве есть части Росгвардии. И у них есть БТРы. А как и куда они ездят на стрельбище?
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