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24 жовтня • оновлено в 15:06
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"І нам цю ораву годувати!" У мережі розгромили нове відео з Путіним на саміті в Сочі

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У мережу потрапило відео з церемонією фотографування глав делегацій саміту "Росія – Африка" в Сочі. На ньому "засвітився" й президент РФ Володимир Путін. Користувачі почали обурено коментувати ролик.

Відео сюжету каналу "Россия 24" розмістив на своїй сторінці журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Посміхаємося і махаємо: другий день саміту "Росія – Африка" почався церемонією фотографування лідерів", – написав Смирнов.

У мережі розгромили відео з Путіним на саміті в Сочі

У мережі розгромили відео з Путіним на саміті в Сочі

Скріншот

Користувачі мережі розлючено почали коментувати ролик.

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"Не тільки власний народ грабувати, а й африканський дружки Путіна будуть", "Господи, і нам цю всю ораву годувати", "Путін нахабно посміхається російським із Африки, мовляв: "Дивіться сюди, скоти, ви нічого не вирішуєте, вирішую все я, за вас", – зазначили вони.

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Скріншот

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Скріншот

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Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін потрапив під чергову хвилю насмішок від російських громадян після відкриття першого економічного форуму "Росія – Африка", який почався в Сочі.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Сочі
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hunt andres
hunt andres
Хо хлосеть не дремлет)))
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
hunt andres, они думают, шо с африканцами заодно, но у них ни шиша нет. Скоро единственный Ан-225 (Мрия) китайцам продадут ...
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Кастрюлеголовых и у нас до той матери(
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Putin Serjio
Putin Serjio
Разгромили... Тремя комментариями..
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