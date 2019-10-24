"І нам цю ораву годувати!" У мережі розгромили нове відео з Путіним на саміті в Сочі

У мережу потрапило відео з церемонією фотографування глав делегацій саміту "Росія – Африка" в Сочі. На ньому "засвітився" й президент РФ Володимир Путін. Користувачі почали обурено коментувати ролик.

Відео сюжету каналу "Россия 24" розмістив на своїй сторінці журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Посміхаємося і махаємо: другий день саміту "Росія – Африка" почався церемонією фотографування лідерів", – написав Смирнов.

У мережі розгромили відео з Путіним на саміті в Сочі Скріншот

Користувачі мережі розлючено почали коментувати ролик.

"Не тільки власний народ грабувати, а й африканський дружки Путіна будуть", "Господи, і нам цю всю ораву годувати", "Путін нахабно посміхається російським із Африки, мовляв: "Дивіться сюди, скоти, ви нічого не вирішуєте, вирішую все я, за вас", – зазначили вони.

Коментар користувача Скріншот

Коментар користувача Скріншот

Коментар користувача Скріншот

Посміхаємося і махаємо: Другий день саміту Росія-Африка почався церемонією фотографування лідерів pic.twitter.com/abCUVwc6Wa - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 24 жовтня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін потрапив під чергову хвилю насмішок від російських громадян після відкриття першого економічного форуму "Росія – Африка", який почався в Сочі.

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