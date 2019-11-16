У дитинстві президента Росії Володимира Путіна і його друзів улюбленою розвагою було зіпсувати повітря в автобусі після тренування із самбо.

Як розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода" майстер спорту з самбо, віцечемпіон СРСР і каскадер Микола Ващилін, який був знайомий із Путіним, після цього люди зазвичай сиділи і шукали очима: "Хто ж так насмердів?"

"Путін завжди був нахабним дворовим пацаном, бився з люттю, і таким же залишився, тільки несказанно зріс від вседозволеності", – розповів Ващилін.

Володимир Путін Lb.ua

Також, за його словами, президент РФ у дитинстві мріяв працювати в КДБ, після того, як одного разу його побили. Тоді він почав шукати силу, яка могла б захистити.

"Він сам пише, що одного разу йому дали в лоб так, що іскри з очей полетіли. І він зрозумів, що потрібно шукати якусь силу, яка могла б йому допомогти. А такою силою в СРСР був лише КДБ", – зазначив каскадер .

Така інтимна інформація про президента Росії не залишила байдужою мережу. Так, користувач Twitter Vіtаuskаs опублікував на своїй сторінці відповідний матеріал видання, назвавши такі витівки Путіна тільки початком шляху: "Гаденя. Початок шляху. Сьогодні повітря зіпсоване ним уже в усьому світі, але припиняти гадити ця дрібна нікчемність і не думає..."

Гадениш. Початок шляху. Сьогодні повітря зіпсований їм уже в усьому світі, але припиняти гадити це дрібне нікчемність і не думає ... pic.twitter.com/gYSc2rZWOm - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) November 16, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін пригрозив Україні, що зустріч у "нормандському форматі" може не відбутися, якщо не буде ухвалено закон "Про особливий статус Донбасу".

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