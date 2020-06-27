В своей недавнем интервью "России 1" Путин признал, что затеял всю эту процедуру с обнулением, чтобы не чувствовать себя хромой уткой: "Если этого не будет [принятия поправки], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать" . Иными словами, система не будет нормально работать, если ей четко не заявить: я остаюсь. Однако то, как и когда организовано голосование за обнуление, свидетельствует о том, что он уже чувствует себя хромой уткой, и это вряд ли поменяется, когда поправки "одобрят".

1. Тайминг. До окончания полномочий Путина еще 4 года. Это полный президентский срок в большинстве стран. Да и в России еще недавно президента избирали на четыре года. Представьте, что Путин, избравшись в 2004 г., сразу бы заговорил о том, что для того, чтобы чувствовать себя уверенным, ему нужно иметь возможность избираться в 2008 г. Наоборот, Путин регулярно говорил, что не будет менять Конституцию с этой целью.. Огромные рейтинги и поддержка народа позволяли чувствовать Путину себя уверенно и в 2004 г., и в 2005 г., и в 2006 г., и в 2007 г. Причем настолько уверенно, то он смог назначить преемника с фактически нулевым рейтингом, и народ тут же за него проголосовал. Даже в декабре 2007 г., за три месяца до выборов, элиты не рассматривали Путина как хромую утку – было понятно, что он сильнейший политик в стране и никуда уходить не собирается.

Сейчас же и у Путина, и у элит есть понимание, что его рейтинга не хватит, чтобы назначить преемника через четыре года и обеспечить ему победу за счет своей поддержки. Даже не факт, что популярность Путина сможет обеспечить стабильность системы до конца его правления. Четыре года – это долгий срок, а мы уже видим, что провластные выдвиженцы, как от чумы, бегают от бренда "Единая Россия". Даже личная поддержка Путиным кандидата уже не гарантирует его избрание.

2. Процедура. Путин не первый раз меняет Конституцию, и никогда у него не было необходимости спрашивать прямого мнения народа по этому поводу. За 20 лет правления отменялись и возвращались выборы губернаторов, неоднократно менялись принципы формирования Госдумы и Совета федерации. Даже когда срок полномочий президента увеличился до 6 лет, никто не спрашивал мнения народа. А ведь это де-факто нарушение духа закона про "два срока подряд". По Конституции 1993 г. срок был 4 года. Если бы Путин вернулся после перерыва в 2012 г., то в 2020 г. его два срока уже бы закончились. Подконтрольный парламент уже пририсовал ему лишний президентский срок, благодаря которому он может править до 2024 г. Формально в государственном устройстве ничего не поменялось. Путин точно так же мог провести (и провел) через федеральный и региональные парламенты все изменения. Однако в этот раз ему понадобилось еще одобрение народа. Почему? Депутаты беспрекословно штампуют законы, чиновники фальсифицируют выборы, элиты лояльны Путину, потому что они в целом уверены – у него лично есть значительная поддержка населения. Народ может не поддерживать местами каких-то провластных выдвиженцев, быть недовольным "Единой Россией", но в целом, народ за Путина. Это дает легитимность ему и всей системе. В последние пару лет эта вера начала немного шататься – поддерживаемые Путиным кандидаты начали проигрывать выборы (даже фальсификации не помогают), рейтинг Путина постоянно падает , ФОМ и ВЦИОМ даже отказались публиковать электоральные рейтинги президента . В таких условиях Путину нужно не только получить формальное одобрение поправок (что достаточно просто), а показать народу и элитам, что у него все еще есть народная поддержка.

3. Реализация. Однако реализация процедуры говорит о том, что Путин сам не уверен, то такая поддержка у него все еще есть. Во-первых, вместо понятного референдума – процедуры, регламентированной законодательством, было придумано мутное "всероссийское голосование" – с непонятным механизмом наблюдения, учетом явки, правилами агитации, сроками и юридическими последствиями. Понятно, что данную процедуру пришлось выдумывать, потому что Путин совсем не уверен, что смог бы провести поправки через референдум. Гражданское общество все-таки научилось за последние годы достаточно эффективно контролировать процедуру голосования. Чтобы у Путина был шанс на победу, пришлось, во-первых, искусственно фактически полностью лишить возможности общество эффективно контролировать это "голосование". Во-вторых, государственные пропагандисты нигде не рекламируют это как процедуру по обнулению сроков Путина. Казалось бы, все это задумано, чтобы Путин получил одобрение народа на избирание после 2024 г. Тогда почему бы у народа не спросить напрямую: "Согласны ли вы, чтобы Путин имел возможность избираться в 2024 г.?", или "Согласны ли вы с отменой максимального количества сроков президента?". Однако именно эта ключевая поправка тщательно прячется от внимания народа за популистко-бестолковой мишурой. Это значит, что Путин совсем не уверен, что если народу задать прямой вопрос, то он получит на него положительный ответ, даже несмотря на абсолютно фейковую процедуру, которая допускает фактически неограниченные фальсификации.

В таких обстоятельствах растет значимость всех выборов в ближайшие четыре года. Путин всем своим видом показывает, что ему уже некомфортно, он не уверен в народной поддержке, и его положение шаткое. Поэтому оппозиция должна серьезно относиться к каждым региональным выборам и добиваться проигрыша провластных кандидатов. Выборы последних двух лет показали, что это абсолютно реально.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.