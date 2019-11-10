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10 листопада • оновлено в 10:35
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"Хотів стратити в костюмі Наполеона": спливли нові деталі про криваве вбивство студентки в Санкт-Петербурзі

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Викладач історії Олег Соколов, якого підозрюють у жорстокому вбивстві своєї студентки-коханки, хотів стратити себе на очах туристів в Петропавлівській фортеці (Санкт-Петербург, Росія). Зробити це він мав намір в костюмі Наполеона.

Як повідомляє 47 News, крім усього він планував написати заповіт дочкам, а також лист людям. Першу сторінку він хотів залишити на своєму письмовому столі, а другу поклав би за пазуху – в той самий костюм Наполеона.

Саме в такому вигляді Соколов збирався 10 листопада прибути на Петропавлівку, де у вихідні збирається безліч туристів.

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Анастасія Єщенко та Олег Соколов

Анастасія Єщенко та Олег Соколов

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Як стало відомо 360tv.ru, зараз скандальний викладач, підозрюваний у вбивстві з розчленуванням, лежить в лікарні у важкому стані.

Крім того, як пише ТАСС, під час пошуків убитої студентки Анастасії Єщенко водолази знайшли в річці Мойці в Санкт-Петербурзі останки ще однієї невідомої людини – скелет. У зв'язку з цим вирішується питання про порушення ще однієї кримінальної справи – не проти Соколова, а за фактом виявлення останків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Кримінал
Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
Новини Росії
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Животный мир! Росея - царство путЕна и мир быдла.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какие они епанутые на паРРаше! Фу, мрази рюские!
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