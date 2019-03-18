"Хочуть нас підставити!" У Росії звинуватили Норвегію в екологічній катастрофі

У Росії заявили, що екологічній ситуації в країні шкодить Норвегія — вона скидає небезпечні токсичні відходи в Баренцове море, які зносить течією до берегів РФ.

Як ідеться в повідомленні російського Telegram-каналу "Сводки Арктики", відходи змиваються течією в сторону Росії "і потім стають предметом звинувачення нашої країни з боку міжнародних екологічних організацій, зокрема, норвезьких".

Стверджується, що такими діями Норвегія прагне підставити Росію, звинувативши її в порушенні технологій виробництва на Кольському півострові.

Узбережжя Баренцева моря Sensum.Club

"Більше того, скиданням у Норвегії на глибині понад 300 м і виявленням біля берегів РФ токсичних відходів відбувається вивчення донної обстановки, для подальшого використання її результатів проти безпеки нашої країни", — вважають автори Telegram-каналу.

Там же наголосили, що влада Норвегії дозволила компанії Nussir почати видобуток міді в муніципалітеті Квалсунн. Відходи нібито будуть скидатися "безпосередньо в національний фіорд Реппарфьорд, але в більшій мірі екологічні наслідки через течію торкнуться морських вод поблизу Росії".

У "Сводках Арктики" також заявляють, що цей проект названий найбільш шкідливим для навколишнього середовища в історії Норвегії.

Як писав OBOZREVATEL, незаконний видобуток піску в окупованій Росією Керчі привів до масового забруднення міського пляжу, що загрожує українському Криму екологічною катастрофою.

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