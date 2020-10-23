У четвер, 22 жовтня, Володимир Путін провів щорічну зустріч з міжнародним дискусійним клубом "Валдай" в онлайн-форматі. Його виступ тривав кілька годин, на столі перед президентом РФ перебувала ціла стопка аркушів, з яких він без особливого ентузіазму зачитував наративи. За цей час слухачі в залі встигли втомитися і зажуритися, адже Володимир Путін не розповів їм нічого нового і, як зазвичай, переливав з пустого в порожнє.

Почав президент Росії з коронавируса, але потім сів на свого улюбленого коника. Володимир Путін нагадав слухачам про розпад СРСР і попередив, що з Російською Федерацією це не пройде. "Зміцнюючи нашу країну, дивлячись на те, що відбувається в світі, в інших країнах, хочу сказати тим, хто ще чекає поступового згасання Росії: нас в цьому випадку турбує тільки одне - як б не застудитися на ваших похоронах", – чи в жарт, чи то всерйоз заявив Володимир Путін.

Треба сказати, що Володимир Володимирович за радянською традицією лякає росіян солдатами НАТО, хоча вигрібні ями вбивають в Росії більше людей, ніж "загниваючого Заходу". У 2019 Росстат опублікував офіційний звіт, і виявилося, що в 2018 році близько 22,6% населення країни не мало доступу до централізованої каналізації, більшість з них користувалися вигрібні ями. Двома роками раніше, в 2016 році, каналізація була відсутня у 23,6% - так би мовити, прогрес є, всього один відсоток за два роки "вставання з колін". Щороку в вигрібних ямах гинуть діти, часто цілі сім'ї, коли дорослі намагаються врятувати дитину. У РФ ніхто не веде статистику таких смертей, але про масштаби катастрофи говорить те, що в серпні 2020 роки тільки за два дні в вигрібних ямах загинуло семеро людей, з них троє - діти.

І поки практично чверть сучасної Росії продовжує жити в нелюдських умовах, Володимир Путін вважає за краще займатися зовнішньою політикою, а не російською економікою. Зокрема, під час свого виступу він сказав: "Далеко не всі міжнародні організації ефективно виконують покладені на них місії і завдання, але все одно потрібно зберегти всі основні механізми підтримки міжнародної безпеки - ООН, Рада безпеки ООН, право вето його постійних членів". До слова, Володимир Володимирович не випадково згадав Організацію Об'єднаних Націй, адже 24 жовтня відзначається День ООН. У 2020 році міжнародної організації, яка була створена після Другої світової війни для підтримки і зміцнення міжнародного миру і безпеки, розвитку співпраці між країнами, виповниться 75 років.

У міжнародних відносинах можна виділити чотири основні системи світового правопорядку, які в різний час забезпечували безпеку і підтримували мир. Після Другої світової війни утворилася так звана Ялтинско-Потсдамська система, закріплена домовленостями Ялтинської і Потсдамської конференцій. На уламках Ліги Націй була створена ООН, яка здавалася більш універсальною і життєздатною. Крім Генеральної Асамблеї ООН з'явився ключовий орган - Рада Безпеки, який взяв на себе особисту відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки. Він складається з 15 членів: п'яти постійних (Росія, США, Великобританія, Франція і Китай) і десяти непостійних. Постійні члени Ради Безпеки ООН мають право вето, про який згадав Володимир Путін у своєму виступі, і можуть заблокувати практично будь-яку ініціативу, ніж, власне, Росія і займається.

Біполярного світу більше немає і СРСР (відповідно, сучасна Росія, яка на правах правонаступниці стала постійним членом Ради Безпеки ООН замість Радянського Союзу) програла протистояння, але Володимир Путін не може заспокоїтися, жадає колишньої величі і не хоче визнавати очевидне перевагу США над Росією. Зокрема, під час свого виступу він сказав: "США вже навряд чи можуть претендувати на винятковість, та й чи потрібна ця винятковість самим Сполученим Штатам?"

Володимир Путін продовжує вести агресивну деструктивну політику. По-перше, він відкрито наполягає на зустрічі постійних членів Ради Безпеки ООН для того, щоб змінити світовий правопорядок, по-друге, своїми діями намагається змусити п'ятірку лідерів піти у себе на поводу. Це підтверджують війни в Сирії, Лівії, збройний конфлікт на Сході України, анексія Криму, шпигунські скандали, кіберзлочинність, державний тероризм. Тим самим, він не тільки словом, а й ділом демонструє бажання перекроїти політичну карту світу на свій лад. Але світова спільнота чекає від Володимира Путіна виконання Росією зобов'язань, взятих в якості постійного члена Ради Безпеки ООН, а не обговорення вигідних особисто російському президенту змін системи світового правопорядку для задоволення його амбіцій.

Вестфальська система світового правопорядку і безпеки з'явилася після Тридцятилітньої війни в 1648 році і проіснувала два з половиною століття. Але тут з'явився Наполеон Бонапарт, нехай і закомплексований узурпатор, але все ж великий полководець, і знищив її. Віденську систему, яка стала підсумком кровопролитних наполеонівських воєн, зламав кайзер Вільгельм, теж узурпатор, але все ж великий правитель. Крапку в Версальсько-Вашингтонської системи світового правопорядку, яка утворилася після Першої світової війни, поставив Гітлер, біснуватий і самозакоханий шизофренік, який брав державні рішення після консультацій з медіумами і астрологами. І ось тепер Ялтинско-Потсдамська система світового правопорядку, вдосконалена механізмом стримування агресії в особі Ради Безпеки ООН, виявилася під загрозою.

Світовій спільноті необхідно об'єднати зусилля, щоб протистояти країні-агресору, якою управляє 68-річний шизофренік. Якщо Адольф Гітлер приймав рішення, грунтуючись на радах езотериків, то по частині прийняття рішень Володимиром Путіним ніхто не знає, чим саме він керується. В цьому якось зізналася федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, заявивши, що російський президент існує в якійсь іншій реальності.

Росія є постійним членом Ради Безпеки ООН, що дає їй виключні права. Але для таких випадків використовується резолюція 377 (V) "Єдність на користь миру", яка була прийнята 3 листопада 1950 року 5-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Вона передбачає право Генасамблеї вживати необхідних заходів, якщо Рада Безпеки ООН через розбіжності постійних членів виявляється не в змозі виконати свою головну обов'язок з підтримання миру і безпеки. У всіх випадках, коли є підстави вбачати загрозу миру, порушення миру або акт агресії, Генасамблея зобов'язана негайно розглянути це питання, щоб надати членам ООН рекомендації щодо колективних заходів, включно із застосуванням, коли це необхідно, збройних сил для підтримки або відновлення міжнародного миру і безпеки . Це робочий документ, а не технічний, в історії ООН існує десять кейсів, які підтверджують практику використання даної резолюції.

У період між сесіями Генасамблея може зібратися на надзвичайну спеціальну сесію, що скликається протягом 24 годин з часу надходження вимоги. Така надзвичайна спеціальна сесія скликається на вимогу Ради Безпеки, підтриманому голосами будь-яких семи членів, або на вимогу більшості членів ООН. В руках світової спільноти є всі необхідні інструменти, залишилося тільки одне - застосувати їх, щоб Володимиру Путіну не довелося застудитися на похоронах Ялтинско-Потсдамської системи світового правопорядку.

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