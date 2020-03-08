Гучне вбивство школяра в Колпіно: спливли подробиці трагедії в Росії

Стали відомі нові подробиці гучного вбивства школяра Владислава Байдака в місті Колпіно під Санкт-Петербургом (РФ), якого застрелив з рушниці однокласник - син місцевого судді Артем Саяпін.

14-річний Саяпін після фатального пострілу втік з місця злочину, поліція затримала його за добу в передмісті Санкт-Петербурга.

"Артем живий і відносно здоровий. Тільки що його зупинили в Пушкіні. Хлопчик стояв на одній з центральних вулиць, втомлений і брудний, повідомляє Telegram-канал Mash на Мойці.

7 березня з 17.00 три однокласника сиділи у Саяпіних, без дорослих, у квартирі на третьому поверсі.

"Між сім'ю і половиною дев'ятого Артем вистрілив Владу в голову. Імовірно із сусідньої кімнати. Той впав на диван і загинув. Труп виволокли на сходи, до ліфта. Можливо, Артем хотів позбутися тіла. Близько 20.30 Саяпін втік, його відстежили по камерах до Московського шосе, далі слід губиться. Решта дітей перелякалися, один зателефонував батькові. Той повідомив про труп у поліцію", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що знаряддя вбивства - одна з двох гладкоствольних рушниць, зареєстрованих на Саяпііна-старшого: ІЖ-18 16 калібру та ІЖ-81 12 калібру. Обидві лежали поза сейфом.

Артем Саяпін

"За версією слідства, в квартирі Саяпіних була вписка на кілька людей - мінімум п'ять. Один з підлітків, який був на ній, розповів, що рушниця вистрілила випадково, під час гри", - пише Mash на Мойці .

Артем Саяпін

Telegram-канал LIFE SHOT повідомляє, що Саяпін і його жертва були найкращими друзями. Обох хлопців описують як добрих і абсолютно мирних. Але син судді при цьому міг різко спалахнути під час якого-небудь конфлікту і вийти з себе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Колпіно правоохоронці штурмували квартиру судді Віталія Саяпіна після того, як на сходовій клітці був виявлений труп підлітка з вогнепальним пораненням.

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