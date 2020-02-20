Пару месяцев назад мы как-то писали о том, что после второй партии в 60 спутников связи Starlink, Пентагон провел предварительные переговоры с руководством SpaceX на предмет возможности использования космической группировки компании для передачи потоковых данных военного назначения.

В общем, чем шире выбор каналов данных, передаваемых между военными, тем устойчивее общая система связи. Но в случае с вооруженными силами США, которые разбросаны по всему миру, этот момент становится еще более критичным. И вот на днях стало известно, насколько эта тема важна и актуальна.

Как известно, где тонко – там и рвется, и россияне всегда используют слабые места, чтобы внедриться в любую чужую систему. На всякий случай. В этот раз происшествие было зафиксировано в Ирландии, которая не имеет специализированных контрразведывательных структур. Понятно, что в такой благодушной обстановке, ГРУ легко реализует свои операции практически бесконтрольно и без особых проблем.

В данном случае, речь идет об трансокеанских оптоволоконных магистралях, связывающих Северную Америку, Британию и Европу. Просто для справки, 97% всех цифровых данных которые циркулируют по миру, проходят именно по кабелям, проложенным через океаны. В связи с этим ценность этой глобальной информационной системы трудно переоценить.

Так, в 2015 году ирландская телекоммуникационная компания Aqua Comms проложил кабель стоимостью 300 миллионов долларов, который соединил Соединенные Штаты с Дублином, а затем с Лондоном и европейским континентом. Именно в районе этого кабеля была обнаружена активность российской агентуры.

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Информация была получена по разным источникам и ее отработали местные военные и полиция. В результате было установлено, что агентура ГРУ занималась поиском слабых мест с тем, чтобы организовать как минимум – съем информации, проходящей через этот кабель. Между прочим, там проходит весь трафик пользователей социальных сетей, которые отказали российским спецслужбам в доступе к этой информации.

Это уже не первый случай, когда россияне были замечены в подозрительных манипуляциях в местах, где проложены такие кабели. Есть информация о том, что знаменитая катастрофа глубоководного аппарата "Лошарик" из ведомства ГРУ РФ, произошла как раз в таком месте. Именно по этой причине было обнародовано минимальное количество информации о том, при каких обстоятельствах случилась эта катастрофа.

В этой истории интересно вот что. Московия не умеет создавать такие телекоммуникационные системы в принципе. У нее нет соответствующих технологий ни для создания таких кабельных систем, ни для их прокладки по дну океана. Даже прокладку трубы их газопроводов осуществляли суда, которых банально нет в РФ, кстати, когда речь идет о глубоководных трубопроводах, например – проложенных в Турцию, то в РФ даже трубы для этого не научились производить и закупают в Японии. Создавать они не умеют, а вот как на них паразитировать или при случае – уничтожить, это – пожалуйста! У них для этого даже Лошарик сваяли.

В общем, благодаря этой информации становится понятно, почему Пентагон так заинтересовался орбитальной группировкой SpaceX. В отличие от Трампа, там прекрасно понимают, что такое РФ и кто такой "друг Владимир".

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