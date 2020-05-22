У РФ ліквідували банду, пов'язану з ІДІЛ. Відео спецоперації

У Дагестані 22 травня російські спецслужби ліквідували шістьох бандитів, які нібито готували теракти.
Про це повідомили У Національному антитерористичному комітеті РФ. Група була виявлена в Хасавюртовському районі Дагестану (щоб подивитися відео спецоперації, доскрольте до кінця).
При спробі затримання бандити використовували проти силовиків автоматичну зброю і гранати, після чого були ліквідовані вогнем у відповідь. При цьому один з бійців спецназу РФ отримав поранення. Серед цивільних постраждалих немає.
У Дагестані ліквідували банду, пов'язану з ІДІЛ
У НАК додали, що ліквідовані люди були пов'язані з угрупованням "Ісламська держава" і координувалися з їх емісаром. Вони нібито планували напади на правоохоронців і релігійних діячів і вимагання.
У Дагестані ліквідували банду, пов'язану з ІДІЛ
Скріншот
У Дагестані ліквідували банду, пов'язану з ІДІЛ
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, іранська розвідка повідомила про затримання в середу, 20 травня, і арешт лідера угруповання "Ісламська держава".
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.