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22 травня • оновлено в 18:56
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У РФ ліквідували банду, пов'язану з ІДІЛ. Відео спецоперації

2.6т
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У Дагестані 22 травня російські спецслужби ліквідували шістьох бандитів, які нібито готували теракти.

Про це повідомили У Національному антитерористичному комітеті РФ. Група була виявлена в Хасавюртовському районі Дагестану (щоб подивитися відео спецоперації, доскрольте до кінця).

При спробі затримання бандити використовували проти силовиків автоматичну зброю і гранати, після чого були ліквідовані вогнем у відповідь. При цьому один з бійців спецназу РФ отримав поранення. Серед цивільних постраждалих немає.

У Дагестані ліквідували банду, пов'язану з ІДІЛ

У Дагестані ліквідували банду, пов'язану з ІДІЛ

У НАК додали, що ліквідовані люди були пов'язані з угрупованням "Ісламська держава" і координувалися з їх емісаром. Вони нібито планували напади на правоохоронців і релігійних діячів і вимагання.

У Дагестані ліквідували банду, пов'язану з ІДІЛ

У Дагестані ліквідували банду, пов'язану з ІДІЛ

Скріншот

У Дагестані ліквідували банду, пов'язану з ІДІЛ

У Дагестані ліквідували банду, пов'язану з ІДІЛ

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, іранська розвідка повідомила про затримання в середу, 20 травня, і арешт лідера угруповання "Ісламська держава".

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Росія
Тег
ІДІЛ
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