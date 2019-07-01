Готелі в Австрії і дачі на Рубльовці: у партії Путіна розгорівся скандал

Глава партії президента Росії Володимира Путіна "Единая Россия" в Москві, заступник голови Московської міської думи Андрій Метельський і його сім'я володіють нерухомістю загальною вартістю 5,7 мільярда рублів.
Скандальні дані про нього вдалося дізнатися в рамках свого розслідування опозиційному політику Олексію Навальному. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Так, з'ясувалося, що сім'я Метельського з 2007 року купила чотири готелі в Австрії загальною вартістю не менше 40 мільйонів євро.
Партія "Единая Россия" Володимира Путіна
sm-news.ru
Компанії сім'ї депутата також займаються будівництвом готельного комплексу недалеко від Павелецького вокзалу в Москві і елітного житлового комплексу в Лефортово.
Крім того, у представника партії Путіна виявилися кілька елітних квартир в Москві і дві дачі на Рубльовці. При цьому, вся нерухомість і бізнес значаться не за самим Метельським, а за його родичами, зокрема його матір'ю Ельдібіттою.
Андрій Метельський
Единая Россия
Сам депутат вже відреагував на розслідування, відхрестившись від всіх звинувачень. У коментарі "Эхо Москви" він заявив, що не має відношення до нерухомості, про яку йдеться в розслідуванні, і що його мати купила її на законно зароблені кошти.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив декларацію про доходи, з якої випливає, що в 2018 році він заробив понад 7,5 млн рублів.
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