"Горять поїзд і вантажівка": у Росії трапилася масштабна ДТП. Опубліковані фото

У Росії в суботу, 1 червня, вантажний автомобіль врізався у пасажирський потяг на переїзді в Адигеї.
Один з вагонів і сама вантажівка загорілися, повідомило джерело в службах транспортного нагляду регіону в коментарі "Інтерфаксу".
За його словами, інцидент стався неподалік від станції Шенджій. Пасажирський поїзд слідував у Краснодар.
За попередніми даними, ніхто з пасажирів не постраждав. Водій вантажівки госпіталізований в місцеву лікарню.
За інформацією телеканалу "360", пожежа після зіткнення поїзда з фурою локалізована.
Один з вагонів і сама вантажівка загорілися
"Известия"
Один з вагонів і сама вантажівка загорілися
360
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Тверській області маршрутка зіткнулася з автобусом, у результаті чого загинули 13 осіб.
Лобове зіткнення транспортних засобів відбулося на автомагістралі Ржев-Твер.
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