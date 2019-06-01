"Горять поїзд і вантажівка": у Росії трапилася масштабна ДТП. Опубліковані фото

У Росії в суботу, 1 червня, вантажний автомобіль врізався у пасажирський потяг на переїзді в Адигеї.

Один з вагонів і сама вантажівка загорілися, повідомило джерело в службах транспортного нагляду регіону в коментарі "Інтерфаксу".

За його словами, інцидент стався неподалік від станції Шенджій. Пасажирський поїзд слідував у Краснодар.

За попередніми даними, ніхто з пасажирів не постраждав. Водій вантажівки госпіталізований в місцеву лікарню.

За інформацією телеканалу "360", пожежа після зіткнення поїзда з фурою локалізована.

Один з вагонів і сама вантажівка загорілися "Известия"

Один з вагонів і сама вантажівка загорілися 360

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Тверській області маршрутка зіткнулася з автобусом, у результаті чого загинули 13 осіб.

Лобове зіткнення транспортних засобів відбулося на автомагістралі Ржев-Твер.

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