"Гори у пеклі!" Канделакі накинулася на Саакашвілі через скандал із Путіним

Російська пропагандистка і телеведуча Тіна Канделакі бурхливо відреагувала на образливі заяви щодо президента РФ Володимира Путіна в ефірі грузинського телеканалу "Руставі-2" і напала на колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі. За словами Канделакі, "Руставі-2", "бенефіціаром якого є Саакашвілі, пробив дно і вже не зможе опуститися нижче".

"На початку однієї з програм ведучий довго, брудно і по-вуличному ображав президента моєї країни (Путина. — Ред.), як роблять найбільш відморожені радикали, які стоять за найжорстокішими злочинами у Грузії", — прокоментувала російська телеведуча.

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Пропагандистка зазначила, що і телеканал, і керівництво Грузії зобов'язані вибачитися.

"Не думаю, що Володимиру Путіну потрібні ці вибачення, але це єдиний спосіб зберегти "залишки" обличчя в країні, де можливий такий ефір", — заявила Канделакі.

За її словам, Саакашвілі — злочинець і негідник, місце якого у тюрмі.

"Такі люди, як він, — причина найбільш кривавих боєнь, що залишають після себе руїни. Я бажаю йому горіти у пеклі і з цілковитою підставою роблю це від імені всього грузинського народу", — висловилася пропагандистка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, грузинський ведучий Георгій Габунія обматюкав главу Росії Володимира Путіна в ефірі телеканалу "Руставі-2". Виступ телеведучого викликав шквал обурення з боку російських пропагандистів. Зокрема на Габунію напали російський журналіст Володимир Соловйов і головний редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

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