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"Гори у пеклі!" Канделакі накинулася на Саакашвілі через скандал із Путіним

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Російська пропагандистка і телеведуча Тіна Канделакі бурхливо відреагувала на образливі заяви щодо президента РФ Володимира Путіна в ефірі грузинського телеканалу "Руставі-2" і напала на колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі. За словами Канделакі, "Руставі-2", "бенефіціаром якого є Саакашвілі, пробив дно і вже не зможе опуститися нижче".

"На початку однієї з програм ведучий довго, брудно і по-вуличному ображав президента моєї країни (Путина. — Ред.), як роблять найбільш відморожені радикали, які стоять за найжорстокішими злочинами у Грузії", — прокоментувала російська телеведуча.

Канделакі накинулася на Саакашвілі через скандал у Грузії

Канделакі накинулася на Саакашвілі через скандал у Грузії

Пропагандистка зазначила, що і телеканал, і керівництво Грузії зобов'язані вибачитися.

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"Не думаю, що Володимиру Путіну потрібні ці вибачення, але це єдиний спосіб зберегти "залишки" обличчя в країні, де можливий такий ефір", — заявила Канделакі.

За її словам, Саакашвілі — злочинець і негідник, місце якого у тюрмі.

"Такі люди, як він, — причина найбільш кривавих боєнь, що залишають після себе руїни. Я бажаю йому горіти у пеклі і з цілковитою підставою роблю це від імені всього грузинського народу", — висловилася пропагандистка.

"Гори у пеклі!" Канделакі накинулася на Саакашвілі через скандал із Путіним

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, грузинський ведучий Георгій Габунія обматюкав главу Росії Володимира Путіна в ефірі телеканалу "Руставі-2". Виступ телеведучого викликав шквал обурення з боку російських пропагандистів. Зокрема на Габунію напали російський журналіст Володимир Соловйов і головний редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

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Особи
Володимир ПутінМіхеїл СаакашвіліТіна КанделакіГеоргій Габунія
Місце
Росія
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Oleksander Vakulenko
Oleksander Vakulenko
Виявляється не тільки є така порода людей, яка називається обрусіле хохяцке бидло, а також обрусіле грузинське, теж бидло.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Реакция этой шлюшки вполне понятна, у нее бизнес в россии и богатые любовники - легче предать родину и обосрать свой народ чем лишится "сладкого куска".
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну это личное дело Грузии и подстилке рублёвой Канделаки лучше помолчать)))))
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