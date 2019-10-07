"Горбата гора!" Путіна зняли на відео за дивним заняттям

Мережу розбурхало відео, на якому президент Росії Володимир Путін проводить час у лісі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Вони здійснили пішу прогулянку тайгою, де збирали гриби. Кадри були оприлюднені РИА Новости у Twitter.

"Путін під час відпочинку в тайзі не тільки здійснював піші прогулянки, а й збирав гриби. Звідти як сувенір привіз шишку", – йдеться у повідомленні.

У мережі їдко прокоментували розваги Путіна з Шойгу.

Путин во время отдыха в тайге не только совершал пешие прогулки, но и собирал грибы. Оттуда в качестве сувенира увез шишку pic.twitter.com/gN59Vn41en — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 6, 2019

Шойгу во время отдыха с Путиным выкопал куст брусники в сибирской тайге. Президент посоветовал министру посадить его у себя на даче pic.twitter.com/il7796GNYm — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 6, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін вилаяв росЗМІ через Україну і назвав українців братнім народом.

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