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7 жовтня • оновлено в 18:08
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"Горбата гора!" Путіна зняли на відео за дивним заняттям

36.3т Читати матеріал російською

Мережу розбурхало відео, на якому президент Росії Володимир Путін проводить час у лісі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Вони здійснили пішу прогулянку тайгою, де збирали гриби. Кадри були оприлюднені РИА Новости у Twitter.

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"Путін під час відпочинку в тайзі не тільки здійснював піші прогулянки, а й збирав гриби. Звідти як сувенір привіз шишку", – йдеться у повідомленні.

У мережі їдко прокоментували розваги Путіна з Шойгу.

"Горбата гора!" Путіна зняли на відео за дивним заняттям
"Горбата гора!" Путіна зняли на відео за дивним заняттям
"Горбата гора!" Путіна зняли на відео за дивним заняттям
"Горбата гора!" Путіна зняли на відео за дивним заняттям
"Горбата гора!" Путіна зняли на відео за дивним заняттям

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін вилаяв росЗМІ через Україну і назвав українців братнім народом.

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Особи
Володимир Путін Сергій Шойгу
Місце
Росія
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Kojevnikov Viktor
Kojevnikov Viktor
нормальный отдых и я так тоже б отдохнул насчет словян нынешние украинцы наследники киевской руси считающие себя не кто иные как татары которые пересилились в свое время от казани до крыма а остальное врет история
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коршун федот
коршун федот
Какие то буряты грибы в тайге собирают. Откуда у них бред такой в голове, что они славяне?
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
...если xoхлы найдут где Путин покакал, то будут долго обнюхивать, пробовать, анализировать, искать подоплеку....
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