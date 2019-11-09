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10 листопада • оновлено в 01:19
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"Неможливо жити!" Горбачов назвав винних у розвалі СРСР

1.8т Читати матеріал російською

Останній Генеральний секретар ЦК КПРС, а також перший і єдиний президент СРСР Михайло Горбачов заявив, що в розвалі Союзу винні організатори серпневого путчу 1991 року.

"За кінець перебудови і розвал Радянського Союзу відповідальні ті, хто організував путч у серпні 1991 року, а після путчу використовував ослаблену позицію президента СРСР", – наводить його слова німецький журнал Der Spiegel.

Він додав, що усвідомлював можливі ризики перебудови, проте все керівництво країни розуміло, що зміни необхідні.

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"Було неможливо жити так, як раніше. І істотною частиною перебудови було нове зовнішньополітичне мислення, яке охоплює як універсальні цінності та ядерне роззброєння, так і свободу вибору", – пояснив останній радянський лідер.

Він підкреслив, що не шкодує про перебудову, але визнає, що в 1980-х керівництво СРСР допускало помилки і промахи. Горбачов також висловив думку, що Росія ніколи не повернеться до тоталітарної системи.

Михайло Горбачов

Михайло Горбачов

ВВС

Як писав OBOZREVATEL, раніше Михайло Горбачов заявив, що між Заходом і Росією йде "охолоджена війна". Щоб врятувати планету, ядерна зброя, на його думку, має бути знищена.

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Особа
Михайло Горбачов
Місце
Росія
Теги
СРСР Історія
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Совок сам развалился,мы только наблюдали,вместе с Мишей.
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