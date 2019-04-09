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Головний злодій колишнього СРСР вийшов на волю в Росії

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Найвпливовіший авторитет у кримінальному світі Росії і всього пострадянського простору Таріел Мулухов (Таріел Оніані, Таро) звільнився з колонії в Оренбурзькій області РФ.

Після звільнення йому загрожує депортація, оскільки його перебування на території РФ було визнане небажаним.

Мулухова можуть вислати до Іспанії, де його звинувачують в організації злочинного угруповання і незаконній легалізації коштів, або до Грузії, де є кримінальне покарання за статус злодія в законі, передають "РИА Новости".

Водночас грузинські ЗМІ з посиланням на адвоката повідомляють, що "Таро" збирається після звільнення жити у Туреччині.

Таріел Мулухов

Таріел Мулухов

Новини-Грузія

Таріел Мулухов

Таріел Мулухов

Новини-Грузія

66-річного Таріела Оніані, який вважається лідером Кутаїського злочинного угруповання, називають одним із найвпливовіших людей у кримінальному світі пострадянського простору. Він відбував у Росії покарання за викрадення в Москві бізнесмена Джонні Мінадзе у 2009 році.

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У 1990-ті роки Оніані жив у Франції, потім в Іспанії, звідки виїхав через проведення владою спецоперації "Оса" проти російської організованої злочинності. Його називали серед можливих замовників вбивств кримінальних авторитетів В'ячеслава Іванькова (Япончика) і Аслана Усояна (Діда Хасана), але він заперечував причетність до цих злочинів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Києві поліція затримала двох "злодіїв у законі" — "Нодара Руставського" і "Тенґо Гальського", а також російського кримінального авторитета "Напівзвіра".

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Росія
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Формулировочка то какая: "ему грозит депортация, так как его пребывание на территории РФ было признано нежелательным". Вот так начнут распихивать свой мусор по миру потому что он нежелателен. А мусора там 86% населения как минимум.
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
И сразу сел в СИЗО на 40 дней, до 19 мая )
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Компасов Джип
Компасов Джип
Борисс Робот, Да можно и побольше - не жалко.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Тамбовцев Олег, рассея... а мог бы на 40 лет...
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