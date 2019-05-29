Головний соціолог Росії пояснив різке падіння рейтингу Путіна

Глава Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) Валерій Федоров пояснив причину зниження рейтингу президента Росії Володимира Путіна.
Так, на його думку, рейтинг глави держави знизився, бо росіяни "не вірять у те, що життя завтра буде кращим, ніж сьогодні", передає РБК.
"А що означає жити краще? Це означає: коли почнуть рости наші доходи?" — зазначив Федоров.
Володимир Путін
Соціолог додав, що останні п'ять років доходи громадян Росії не ростуть. "Це людей дуже напружує, і навіть, я б сказав, у якомусь сенсі дивує", — вважає керівник ВЦВГД.
Як зазначив Федоров, гостра фаза кризи в Росії закінчилася в 2016 році, проте за минулі три роки "жити краще не стало, хоча криза позаду".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії запанікували через витівки Кремля, а населення починає вважати час нинішнього президента Володимира Путіна тупиком.
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