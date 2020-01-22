"Головне – Богу не набридати!" У мережі висміяли черговий конфуз Путіна. Відеофакт

Президент Росії Володимир Путін поділився порадою про те, як потрібно молитися Богу, і потрапив під хвилю насмішок.

Курйоз трапився під час його зустрічі з громадськими діячами Липецька. Відповідним відео поділився у Twitter "Кремлівський пул РІА" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Помолитися ніколи не шкідливо. Але тільки так, щоб особливо Господу не набридати тільки", – сказав російський лідер.

Путін насмішив порадою про те, як потрібно молитися

Як додали автори ролика, цим він тільки "розсмішив до сліз" жінку, яка й ставила йому відповідне запитання.

Водночас у коментарях під відео користувачі соцмережі теж посміялися з чергового конфузу глави РФ.

"Є легенда, що під час хрещення Путіна з'явився ангел, і сказав що той зможе виконати два бажання. І коли батя Пині мамці очі виколов, одне бажання маленький Вова витратив, щоб врятувати очей Матері, а другим побажав величі Росії. Росію любить більше, ніж матір!! " – іронічно підкреслив підписник.

Скриншот twitter.com/Kremlinpool_RIA

"Помолитися ніколи не шкідливо. Але так, щоб пани не набридати тільки". Путін дав пораду і розсмішив Липчанка до сліз. pic.twitter.com/lDo3MF1vkp - Кремлівський пул РІА (@Kremlinpool_RIA) January 22, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії в аеропорту Пулково (Санкт-Петербург) почали продавати ікони із зображенням президента РФ Володимира Путіна.

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