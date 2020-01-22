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22 січня • оновлено в 15:02
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"Головне – Богу не набридати!" У мережі висміяли черговий конфуз Путіна. Відеофакт

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Президент Росії Володимир Путін поділився порадою про те, як потрібно молитися Богу, і потрапив під хвилю насмішок.

Курйоз трапився під час його зустрічі з громадськими діячами Липецька. Відповідним відео поділився у Twitter "Кремлівський пул РІА" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Помолитися ніколи не шкідливо. Але тільки так, щоб особливо Господу не набридати тільки", – сказав російський лідер.

Путін насмішив порадою про те, як потрібно молитися

Путін насмішив порадою про те, як потрібно молитися

Як додали автори ролика, цим він тільки "розсмішив до сліз" жінку, яка й ставила йому відповідне запитання.

Водночас у коментарях під відео користувачі соцмережі теж посміялися з чергового конфузу глави РФ.

"Є легенда, що під час хрещення Путіна з'явився ангел, і сказав що той зможе виконати два бажання. І коли батя Пині мамці очі виколов, одне бажання маленький Вова витратив, щоб врятувати очей Матері, а другим побажав величі Росії. Росію любить більше, ніж матір!! " – іронічно підкреслив підписник.

Скриншот

Скриншот

twitter.com/Kremlinpool_RIA

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії в аеропорту Пулково (Санкт-Петербург) почали продавати ікони із зображенням президента РФ Володимира Путіна.

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Автор
Діна Баронова
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Липецьк
Тег
видео
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