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"Глибокий ідіотизм": у Росії корів вдягнули радянськими солдатами. Відео

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У російському Брянську на сільськогосподарському ярмарку велику рогату худобу одягнули у форму солдатів радянської армії.

Як повідомляє bo32.ru, скандальним "креативом" відзначилося одне з підприємств Брянської області.

Як видно з відео, корови в імпровізованому стійлі дійсно одягнені в пілотки і військові шапки з кокардами в формі червоної зірки, символіка на яких нагадує радянську.

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Також на тварин зверху вдягнені накидки військового кольору, а на огорожі прикріплений казанок.

Інтернет-користувачі бурхливо обговорюють скандал:

"Раніше вони глумилися над ветеранами тільки в травні! Тепер цілий рік!"

"Логічно: і тих, і цих – на забій"

"Червоноармійців і гнали в атаку, як худобу"

"Продовження побєдобісся"

"Дна немає. Бездонний ідіотизм"

"Патріодебілізм"

"Прикро усвідомлювати, мабуть підсвідомо все-таки прирівняли"

"Глибокий ідіотизм": у Росії корів вдягнули радянськими солдатами. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в соцмережах викликав резонанс відеоролик з Росії, в якому маленька дівчинка в радянській солдатській формі читає вірші. Багато інтернет-користувачі обурилися тим, як в РФ зомбують дітей пропагандою війни.

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Місце
Росія Брянськ
Тег
СРСР
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CARGO 100
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Завтра свиней обуем в желто-синее ...
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Рогулям палец покажи ,ржут часами
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