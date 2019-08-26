"Глибокий ідіотизм": у Росії корів вдягнули радянськими солдатами. Відео

У російському Брянську на сільськогосподарському ярмарку велику рогату худобу одягнули у форму солдатів радянської армії.
Як повідомляє bo32.ru, скандальним "креативом" відзначилося одне з підприємств Брянської області.
Як видно з відео, корови в імпровізованому стійлі дійсно одягнені в пілотки і військові шапки з кокардами в формі червоної зірки, символіка на яких нагадує радянську.
Також на тварин зверху вдягнені накидки військового кольору, а на огорожі прикріплений казанок.
Інтернет-користувачі бурхливо обговорюють скандал:
"Раніше вони глумилися над ветеранами тільки в травні! Тепер цілий рік!"
"Логічно: і тих, і цих – на забій"
"Червоноармійців і гнали в атаку, як худобу"
"Продовження побєдобісся"
"Дна немає. Бездонний ідіотизм"
"Патріодебілізм"
"Прикро усвідомлювати, мабуть підсвідомо все-таки прирівняли"
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в соцмережах викликав резонанс відеоролик з Росії, в якому маленька дівчинка в радянській солдатській формі читає вірші. Багато інтернет-користувачі обурилися тим, як в РФ зомбують дітей пропагандою війни.
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