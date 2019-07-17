Конституционный суд Украины на днях приравнял коммунистический режим к нацистскому. "По своей преступной сущности коммунистический режим и нацистский режим были одинаковыми, а методы осуществления ими государственной репрессивной политики — тождественными", —говорится в решении суда. Замечательно. Теперь давайте пойдем дальше, поскольку это уже история, а мы живем в настоящем.

Новини Спецслужбы России нанесли смертельный удар по Украине

Российские СМИ и "политики" чуть ли не каждый день вопят о фашизме в Украине, не приводя ни одного факта или убедительного аргумента. Это действует на мозги прежде всего российских граждан, но иногда и на западную аудиторию. В Украине не находится ни политиков, ни политологов, ни журналистов, способных ответить им адекватно и конкретно, а именно:

ФАШИЗМ, как общественно-политический феномен, имеет пять характерных симптомов, которые были в Германии с 1933 по 1945 год:

Великодержавный шовинизм.

Этого нет в России? Тогда разуйте свои глаза.

Слияние всех ветвей власти - исполнительной, законодательной и судебной с силовыми структурами, СМИ и бизнес - элитой.

Доказательств такого слияния в России не увидит только марсианин.

Агрессия в отношении соседних государств и аннексия соседних территорий.

Россия не захватила Крым и часть территории Донбасса, Абхазию и Осетию? Может быть это мне все приснилось, а наяву совсем не так?

Преследование диссидентов и убийства по политическим мотивам.

Российские спецслужбы не убили ни одного журналиста, ни одного политика в России и там все прекрасно? "Вы (мы ) все врете!?"

Идолизация фюрера.

Путин – это кто? Есть Путин – есть Россия, Нет Путина – нет России!

Скоро буквари в России будут начинаться с буквы П, а не А.

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Этих симптомов недостаточно, чтобы поставить большое жирное клеймо на Кремле и путинской России – "Осторожно! Нео-фашизм!"? Когда мне приходилось общаться с дипломатами высшего ранга ряда европейских стран и депутатами Бундестага и Европарламента, они соглашались с этими аргументами, но вслух "озвучить" их на своих трибунах не решались. Они признавали, что фашизм, как синоним национал-социализма, включает в себя все перечисленные выше симптомы. Это значит – что? Мы будем ждать еще 50 лет, когда либо "созреет" политическая ситуация, либо когда российские танки двинутся в Украину, Беларусь и Литву, потому что власть в России начнет терять контроль над своим обществом и только война и военное положение может отсрочить день их краха? По-моему, это игра в политическую рулетку. Что может сделать новое правительство Украины по данной проблеме? Пока не знаю. Будет печально, если не сможет ничего.

Ссылки на Фонд Информ Террор России, при упоминании в публикациях и выступления этих симптомов "фашизма" в России, обязательны.

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