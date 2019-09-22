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22 вересня • оновлено в 19:41
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"Геббельс вами пишається!" Росія виправдала угоду СРСР з Гітлером: мережа кипить

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У МЗС Росії заявили, що пакт Молотова-Ріббентропа між СРСР та нацистською Німеччиною "врятував сотні тисяч життів".

Про це сказано на офіційній сторінці міністерства в Twitter.

"Завдяки радянсько-німецького договору про ненапад, війна почалася на стратегічно більш вигідних для СРСР рубежах, населення цих територій піддалося нацистському терору на два роки пізніше, були врятовані сотні тисяч життів", – йдеться в повідомленні.

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Російський телеведучий і пропагандист Євген Попов в телеграм-каналі написав, що засуджувати СРСР за цей пакт нерозумно.

"Не розумію суперечок про пакт Молотова-Ріббентропа. Переговори про мир з Гітлером вели всі країни, на які він потім напав. І договори підписували. Необхідність пакту для СРСР, щоб відтягнути початок війни, визнавав і Черчілль. Краще читайте його мемуари, ніж модних блогерів. Пишатися цим пактом дивно, але і засуджувати за нього СРСР – дурість", – написав він.

"Геббельс вами пишається!" Росія виправдала угоду СРСР з Гітлером: мережа кипить

Скріншот

"Геббельс вами пишається!" Росія виправдала угоду СРСР з Гітлером: мережа кипить

Скріншот

У мережі були обурені такою заявою МЗС, вказуючи хибність цієї інформації.

"Ви пам'ятаєте, що в листопаді 1941 року лінія фронту була в Хімках, в 20 км від Кремля? І ваші попередники втекли в Самару, подалі від фронту? Які ще "стратегічно вигідні рубежі", "МЗС РФ вважав за краще промовчати про більшовицький терор з 1939 червні 1941 рік на території Західної Білорусі та України, в Литві, Латвії, Естонії","Для порівняння з 1940-1941 в Естонії більшовики вбили більше естонців, ніж гітлерівці за всю війну","Ні, ну а що нормально, правильною дорогою йдете, пора в школах Mein Kampf почати вивчати, у Путіна же це настільна книга як я розумію", "Яка краса. І чим це краще Гітлера?" – обурювалися в мережі.

"Геббельс вами пишається!" Росія виправдала угоду СРСР з Гітлером: мережа кипить

Скріншот

"Геббельс вами пишається!" Росія виправдала угоду СРСР з Гітлером: мережа кипить

Скріншот

"Геббельс вами пишається!" Росія виправдала угоду СРСР з Гітлером: мережа кипить

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, речник МЗС Росії Марія Захарова вибухнула гнівом через троллінгу посла України в Белграді Олександра Олександровича, який закликав світову спільноту посприяти розпаду Росії.

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Теги
СРСР соцмережі
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Премьр министр РФ В.В. Путин. 1 сентября 2009 г. Польша . . «Ошибки нужно признавать и моя страна это сделала. Государственная дума осудила пакт Молотова-Риббентропа. Нам кажется, что аналогично договор необходимо осудить и многим другим странам» ДВОЕМЫСЛИЕ! Двоемыслие — способность придерживаться двух противоположных убеждений одновременно)))
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Карпов Стас
Карпов Стас
Согласен с журналистом Поповым. Почему западные и украинские пропагандисты пытаются переписать историю это понятно
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Макарский Александр
Макарский Александр
Не дал т. Сталин в 1939 рагулям принести клятву на верность фюреру немецкого народа и побольше жидив,пшеков и москалив знищить
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Макарский Александр, Лучше бы эта усатая гнида не дала ка-ца-пам принести клятву Гитлеру. А так ка-ца-пы составили 20% всех войск вермахта и до десятка дивизий СС
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