Сегодня в Питере состоялась встреча двух графов или даже возможно – графинов. Один из них, Георг Граф Вальдерзее, приехал непосредственно из страны, чье здание (Рейхстаг) россияне регулярно строят у себя из фанеры и потом, нарядившись в ватники – штурмуют. Приехал же граф из Берлина, куда так стремится существенная часть россиян. Они пишут надписи "На Берлин" как на своих, так и на чужих автомобилях, а когда таковых нет – пишут на своих унитазах или в их отсутствии – вокруг дырки в полу, которая заменяет унитаз. В общем, на Московии культивируется любовь к германцам со всею пролетарской ненавистью, поскольку второй самой популярной надписью на автомобилях россиян, является "За немками!".

С российской стороны его встречал граф фон Миллер, номинальный глава газовой дырки и труб, из нее исходящих, более известных как "Газпром". Они обсудили важные вопросы и кроме обычных, но негласных тем, наподобие тактики отмывания бабла через "Дойче Банк" был вопрос о транзите газа через Украину. Собственно говоря, Миллер озвучил ультиматум Украине, который состоит из двух основных пунктов и звучит примерно так:

"Первое условие — обоюдный отказ от претензий в Стокгольмском арбитражном суде со стороны "Нафтогаза" и "Газпрома". Также Антимонопольный комитет Украины должен отозвать процесс наложения штрафа на "Газпром" за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа через Украину. Кроме того, для "установления нормальных рыночных отношений и демонстрации своих намерений" Киев должен начать закупку российского газа для продолжения транзита".

Вот так! Газпром проиграл все и сейчас по решению международного арбитража должен Украине несколько миллиардов долларов. Но по словам Миллера, это Киев ему что-то должен. Наверное, граф Газпромский пересел на какие-то более тяжелые средства и его кукушка теперь кукукает в оба уха сразу. Но это не все. Есть же ж и второе условие!

"Второй важный вопрос — готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение объемов таких закупок. Решение украинской стороны напрямую влияет на пропускную способность российской газотранспортной системы, которую должен поддерживать "Газпром" на границе с Украиной. Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 года, "Газпром" на переходный период готов к продлению действующего контракта с учетом актуальных рыночных условий".

Всем понятно? Украина уже давно покупает газ на спотовом рынке дешевле Газпромовского и сами представители Газпрома хвастались, что им удалось втюхать свой дорогой газ европейским потребителям только благодаря долгосрочным контрактам и потому прибыль оказалась больше, чем должна была оказаться по рыночным ценам.

И вот еще что интересно. В первом требовании Миллер говорит о том, что Украина должна отказаться от решения международного арбитража, который, в частности, признал незаконным условие "бери или плати" и после этого продлить условия (в частности и это) действующего договора! Нет, граф явно перешел на внутривенные инъекции. Он галлюцинирует просто на ходу.

Были еще требования поменьше, например – привести газовую отрасль Украины в соответствие с требованиями третьего энергопакета ЕС. Напомню, кроме всего прочего, условия третьего энергопакета обязывают разделение добытчиков, транспортеров и продавцов газа по разным углам, чтобы в одних руках не было более одного вида деятельности.

Так вот, сам Газпром – добывает, транспортирует и продает газ до сих пор, а приводить свою газовую отрасль в соответствие с европейскими нормами должна Украина.

В общем, любой вменяемый руководитель газовой отрасли Украины и если на то пошло, руководство страны, должно послать графа Миллера очень и очень далеко. Мы можем подсказать точный адрес, если что. А для тех, кто не понял, что вообще происходит, поясняем на пальцах.

Новини Россия продолжит путь в глухой тупик

Газпром проиграл суд в Стокгольме, где на нем повисла сумма компенсации Нафтогазу в $2,6 млрд. Там уже набежала пеня и общая сумм, которую Газпром обязан заплатить Нафтогазу уже перевалила за три миллиарда вечнозеленых долларов. Это значит, что в случае закупки Украиной российского газа, его стоимость пойдет взаимозачетом до суммы, проигранной в Стокгольме. То есть, Нафтогаз просто выберет на три миллиарда долларов газа и дальше – будет его закупать на спотовом рынке.

Это значит, что любая дрянь, которая попытается "пойти на встречу Газпрому" – мгновенно нанесет ущерб Украине, в лице госкомпании Нафтогаз, на сумму три миллиарда долларов. Это надо понимать четко, как и то, что у Миллера легко и непринужденно, как это делалось всегда, дадут откат от 10% за решение вопроса, то есть – $300 млн. А теперь – внимательно смотрим за руками "слуг". Они же там что-то о коррупции рассказывали? Ну вот и посмотрим на то, смогут ли они устоять от этого пирога.

Посему, как только кто-то начнет рассказывать о "налаживании отношений" или чем-то подобном – знайте, чувак уже взял предоплату. Так что устраиваемся поудобнее и смотрим на то, кто больше всех любит природу, деревья и все такое прочее.

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