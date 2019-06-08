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Галина Остаповець
Галина Остаповець
ЖурналістВсі статті автора

Российские пропагандисты опозорились на форуме Каспарова

1.9тЧитати матеріал російською

Российских журналистов опять не пустили на Форум Свободной России, который в 7-й раз организовывает оппозиционер Гарри Каспаров.

В этот раз это были представители Первого канала и Известий.ру.

(Чтобы смотреть видео, скролльте до конца страницы)

Российские журналисты

Российские журналисты

Российские журналисты

Российские журналисты

Они не стали прорываться через охрану, попросили объяснить им, почему не могут присутствовать на форуме.

На мой вопрос как они чувствуют себя в ситуации, когда они не желательны на различных форумах и мероприятиях, когда их отовсюду выгонят и никто не хочет общаться, корреспондент Первого канала ответил просто: "Это наша работа".

Все детали и подробности на видео.

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Автор
Галина ОстаповецьГалина Остаповець
Тема
російська пропаганда
Особа
Гаррі Каспаров
Місце
Росія
Теги
пропагандаНовини Росіїросійські телеканали
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Лишайная скотина нигде не нужна. Она заразна!
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