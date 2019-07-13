"Фріки та пенсіонери": російський музикант розповів про реальний рейтинг Путіна

Рейтинг російського президента Володимира Путіна насправді становить 10% твердої підтримки людей, яких можна назвати бенефіціарами його режиму.

Це корумповані чиновники, силовики, члени їх сімей та якась кількість фріків і пенсіонерів. Всі інші – це його противники і ті, кому все одно, хто перебуває при владі, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський музичний критик Артемій Троїцький.

"Рейтинг Путіна ніколи високим і не був – всього 10%. Стільки ж людей йому протистоять. Є ще мляві противники. А ось третині населення взагалі все пофіг. Їм що Путін, що Кім Чен Ин, що Дональд Трамп – вони повністю відокремлені від політики. Це нещасні бідні люди, які живуть у селах і їм це все по барабану. Вони зайняті щоденним, важким виживанням і таких 30%", – припустив він.

Рейтинг Володимира Путіна Телеканал 24

За словами Троїцького, в Росії не можна довіряти жодному соцопитуванню, що стосується рейтингів влади. І не тільки через те, що всі вони перебувають під кремлівським впливом, а й тому, що самі росіяни ніколи не говорять правду.

"Люди бояться, їм не хочеться і ніколи вони правду про Путіна і політику не скажуть. Вони можуть розповісти про якісь економічні проблеми, про освіту, охорону здоров'я, але про Путіна і про політику вони правди не скажуть. Так що грунтуватися на опитуваннях сенсу немає", – впевнений Троїцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейтинг Путіна знову звалився вниз.

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