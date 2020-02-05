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7 лютого • оновлено в 09:21
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В Росії головний військовий храм прикрасять фото Зеленського

9.1т
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У головному храмі Збройних сил Росії у підмосковній Кубинці будуть розміщені фотографії батька президента РФ Володимира Путіна і діда глави України Володимира Зеленського разом із ним самим.

Про це пишуть "Открытые медиа". Фото учасника Великої Вітчизняної війни Володимира Спиридоновича Путіна раніше з'явилося на сайті проєкту Міноборони "Дорога пам'яті" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На цьому сайті публікуються фотографії учасників війни, які будуть розміщені на стінах галереї, що веде до храму. Довжина галереї "Дорога пам'яті" становитиме 1418 кроків на згадку про кількість днів війни. Скільки саме фотографій фронтовиків буде використано при оформленні галереї, невідомо.

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В Росії головний військовий храм прикрасять фото Зеленського

Открытые медиа

В Росії головний військовий храм прикрасять фото Зеленського

Открытые медиа

При цьому прессекретар Путіна Дмитро Пєсков вже прокоментував інформацію, запевнивши, що президент нібито не має до цього жодного відношення.

Путін із портретом батька

Путін із портретом батька

newsland.com

Крім того, в галереї повинна з'явитися і фотографія діда президента України Володимира Зеленського. Його знімок вже пройшов модерацію на "Дорозі пам'яті", причому на фото присутній і Зеленський-онук.

Зеленський на могилі діда

Зеленський на могилі діда

Facebook Володимира Зеленського

Храм Воскресіння Христового або Головний храм Збройних сил Росії планується відкрити 9 травня 2020 року до 75-річчя Перемоги.

Він має увійти в десятку найбільших православних храмів світу. Цікаво, що пожертви на нього виділяв зокрема полковник ГРУ Анатолій Чепіга, який під ім'ям Руслана Боширова брав участь в отруєнні Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері.

Храм Збройних сил Росії

Храм Збройних сил Росії

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, на День Перемоги у 2019 році Зеленський показав могилу діда і розповів про його подвиги.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Друга світова війна
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Быстрее бы повесили( я о фото),этот где не появится,везде разруха,а вместе с дедом они такого наворотят............Смотрите что бы не пришлосьГероя Украины давать посмертно(ну храм то рухнет,значит задавит)за разрушение поБедоБЕСного капища.
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
И за какие заслуги выпала такая честь монике? За сдачу национальных интересов? Извините - употребление слова "национальных" в данном случае неуместно из-за национальности преЗедента. Точнее будет "государственных".
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Надежда Вера
Надежда Вера
Фоточку нацепили,теперь зевовик должен ехать 9 мая, семья превыше всего
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