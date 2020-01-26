Фашистское счастье пришло, откуда не ждали. Мэр Москвы Собянин сообщил, что система видеобнаблюдения с распознаванием лиц оказалась невероятно эффективной. "Поэтому мы с 1 января внедрили ее в массовом порядке, были заменены городские камеры на камеры с HD-качеством и были запущены системы искусственного интеллекта по распознаванию лиц!" - возрадовался Собянин и высочайше понадеялся, что система "позволит выявлять места криминогенных точек, места скопления мигрантов, закладки наркотиков". Места скопления людей, как тараканов, действительно, давно пора выявить и зачистить. А то скапливаются – никакого прохода для лубянских арийцев не осталось!

Новини Недооцененная поправка Путина

Прикрываясь криминогенной обстановкой, которая на самом деле является следствием двадцатилетней криминализации общества под руководством кремлёвских уркаганов, эти самые урки жаждут закрутить гайки еще крепче. Чтобы все живое перестало шевелиться, дабы застыло все и не смело дышать.

Стендап-комик Александр Долгополов, в отношении которого ранее началась проверка на предмет оскорбления чувств верующих, покинул Россию, сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев. "Мой доверитель уехал из России. Это связано с доследственной проверкой, которая начата после заявления человека, усмотревшего в видеоролике Долгополова оскорбление своих религиозных чувств. Верит пещерное чмо в своего чмо-боженьку, свидетели которого в расшитых золотом халатах обещают ему вечное блаженство в раю для всех зажмуренных чмошников – а потом обижается, когда ему в шутливом тоне говорят: "Слышь, лохообразный, убей себя апстену или об этот стендап убей, но никакого дедушки-чмошника на небесах не существует!" И вместе с оскорбленным пещерным скрепышом возбуждаются менты с набитыми на спинах куполами – те, что неистово в проруби окунаются перед тем, как, благословясь, на бутылки задержанных посадить. И ищут комика многогрешного, и рычат, слюну роняя на землю: "А вот за Боженьку и Царя-батюшку мы тебя, шутника, и из-за бугра достанем!.."

Новини Путин устроил переворот

Когда сгущается мрак – хорошо разрастается шерсть, и крепчают клыки. Особенно хорошо они прорезались во рту нового министра Культуры Ольги Любимовой. У этой особи прекрасная родословная. Попробуй сказать что-нибудь о правнучке артиста Качалова! Впрочем, она сама о себе написала столько подробностей, что лучше ей палец в рот не класть – сожрет вместе с заслуженными работниками пресловутой прачечной. И ведь все правительство теперь такое – помолодевшее, хотя и некоторые кадры сохранили свои посты. Сергей Шойгу, например. У нас ведь армия – самая страшная в мире. В ней настолько страшно служить, что туда насильно оппозиционеров отправляют, когда осудить не получается. Или Министр Сельсхого хозяйства – Дмитрий Патрушев, сын Николая Патрушева. Ведь как при нем расцвели сельхозугодья! Какая лепота воцарилась на полях – аж глаза лопаются от кровавого умиления! С таким сыновним замещением и не хочешь, а поверишь, что завтра все везде прорвет. И хочется бежать, заламывая руки, в какую-нибудь даль, но границы на замке, да и само забугорье не пускает. А сам вождь в это время, всемилостиво понаблюдав, как валяется в его царских ногах мать Наамы Иссахар, пообещал отпустить узницу: "Мне ясно, что Наама из хорошей семьи. Мы возьмем все это во внимание и учтем при принятии решения. Все будет хорошо". И увлажнил крокодильи глазки, едва не уронив скупую слезу на Иерусалимскую сухую землю. Дабы уговорить Путина отпустить захваченную заложницу, Израиль пошел на то, чтобы передать России контроль над Александровским подворьем в Старом городе Иерусалима, а также еще на ряд вынужденных шагов по требованию Путина. Ах, какой выгодный обмен на заложницу! Чем не победа? А тут еще и другие государственные евреи в ногах ползают – благодарят за освобождение узников лагеря Аушвиц – так горячо благодарят, как будто сам Путин и освобождал, рискуя лысиной.

Новини Путин начинает тотальный контроль за россиянами

И заявил "освободитель", пройдясь по полям Всемирного форума памяти жертв Холокоста: "Попытки исказить историю Второй мировой войны и оправдать нацистов и их пособников требуют ответа со стороны всего мирового сообщества". И даже не покраснел, памятуя о Сталине, увлеченно расчертившем вместе с Гитлером новые европейские границы. И не смутился, забыв о совместных парадах и лобзаниях бойцов Красной армии с нацистами. И о том, как НКВДшники гестаповцев пыткам обучали – тоже не вспомнил. А еще запамятовал о том, что после освобождения Аушвиц тотчас был преобразован в тюрьму НКВД. Радость-то какая привалила человечеству: потомственный фашистюга из семьи НКВДшников, сам – выходец из советского КГБ-гестапо рассказывает миру о том, как надо осуждать фашню. А фашня в это время плодится и бушует на всем постсоветском пространстве, дичая до степени АУЕния. Скоро эти дикари займутся делом, к которому их призвал Вован-победоносец: начнут приносить приплод, получать за него деньги и благостно оставлять на произвол судьбы. А когда новое поколение скрепышей вырастет – от него будет глупо ждать проявления человеческих чувств, ибо это будет орда озлобленных орков, не знавших любви и ласки, и выросших в условиях дикой волчьей стаи. Эти в клочья разорвут кого угодно – просто так, без причины, потому что главная причина сегодня разъезжает по миру и учит всех, как надо жить…

Будут новые объятия с Меркель и Макроном? – будут новые Чепиги и Мишкины. И очередные Скрипали будут обязательно. И закон о недопустимости сравнения путинизма с фашизмом непременно примут, и автора этих строк запретят, приговорив к какому-нибудь сроку "за экстремизм". Или "доктора" пришлют…

Фашист муссолиниевского толка светится от счастья: с ним живо общаются, его охотно слушают, ему торжественно внимают. Как тут не укрепиться в мысли, что ты и есть – мессия, которого так долго ждал этот мир? И вот – дождался!..

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.