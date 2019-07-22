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Європа, що "загниває"? У Соловйова знайшлася посвідка на проживання в країні ЄС

2.9т Читати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов, який регулярно розповідає про "жахи" життя на Заході, сам має посвідку на проживання в Італії.

Про це йдеться в розслідуванні на сайті російського опозиційного політика, засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

Крім того, Навальний показав фото документа скандального ведучого російських пропагандистських шоу. Згідно з ним, посвідку на проживання в країні, яка є членом Європейського союзу, крім Соловйова мають ще п'ятеро його дітей.

Європа, що "загниває"? У Соловйова знайшлася посвідка на проживання в країні ЄС

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Особи
Володимир Соловйов Олексій Навальний
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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hunt andres
hunt andres
Дутая перемога. К тому не имеющая ничего общего с коррупцией.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Хорошо-там где нас нет !, А Соловьев чиновник что-ли? Обычный журналист-частное лицо, который приглашает какелов в студию, чтобы показать москалям какие некоторые из вас вы тупые.
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
hunt andres, по-твоему всё это в интересах России ? Господи, какие же вы больные !
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CARGO 100
CARGO 100
Ну-ка расскажите, когда он (регулярно) рассказывает об "ужасах" жизни на Западе?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
CARGO 100, а с чего ты взяло, дерьмо, шо тебе тут должны? Даже просто ответить?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Всё пропало шеф. Высокооплачеваемый журналист купил виллу по цене трёшки в Москве и автоматом получил вид на жительство
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