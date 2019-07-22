Європа, що "загниває"? У Соловйова знайшлася посвідка на проживання в країні ЄС

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов, який регулярно розповідає про "жахи" життя на Заході, сам має посвідку на проживання в Італії.
Про це йдеться в розслідуванні на сайті російського опозиційного політика, засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Володимир Соловйов
Скріншот відео
Крім того, Навальний показав фото документа скандального ведучого російських пропагандистських шоу. Згідно з ним, посвідку на проживання в країні, яка є членом Європейського союзу, крім Соловйова мають ще п'ятеро його дітей.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Фонд боротьби з корупцією Навального опублікував документи, з яких випливає, що Соловйов володіє вілою на озері Комо в Італії. Апартаменти були куплені у 2013 році за 1,021 млн євро. Навальний також з'ясував, що в лютому 2018 року Соловйов придбав собі автомобіль Maybach.
Коментуючи цю новину, Соловйов заявив, що він багато заробляє і має право на розкішне життя в Європі.
Також топ-пропагандист Кремля висловив невдоволення високими цінами на житло в Росії та додав, що в Італії нерухомість коштує набагато дешевше.
Повідомлялося, що Соловйов може втратити шикарну вілу в Італії на озері Комо у зв'язку з перевірками місцевої фінансової поліції.
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