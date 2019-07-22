Європа, що "загниває"? У Соловйова знайшлася посвідка на проживання в країні ЄС

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов, який регулярно розповідає про "жахи" життя на Заході, сам має посвідку на проживання в Італії.

Про це йдеться в розслідуванні на сайті російського опозиційного політика, засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

Крім того, Навальний показав фото документа скандального ведучого російських пропагандистських шоу. Згідно з ним, посвідку на проживання в країні, яка є членом Європейського союзу, крім Соловйова мають ще п'ятеро його дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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