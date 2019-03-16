Как сообщает агентство ТАСС, спикер российской Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину выплатить захваченному Россией Крыму компенсацию "за экономические потери", которые регион якобы понес, будучи в составе Украины.

Как считает Володин, Украина обошлась с Крымом крайне непорядочно. По мнению Володина, чтобы получить компенсацию, нужно использовать "наши европейские парламентские структуры":

"Были нарушены основополагающие права граждан: право на язык, право на образование на родном языке, разрушена экономика Крыма и Севастополя — фактически аннексия", — заявил он во время выступления на заседании Совета Думы и оккупационного Государственного совета Крыма в Симферополе.

Новини В России признали аннексию Крыма

Володин предложил профильным комитетам Госдумы РФ и Госсовета Крыма посчитать, "сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины". Он считает, что Кремлю удастся обязать Киев компенсировать этот "ущерб". Он отметил, что часть долгов должен оплатить Евросоюз.

По-видимому, эта чистой воды хуцпа (высшая степень наглости и цинизма) - неуклюжая попытка ответить на доклад за 2018 год о нарушениях прав человека в аннексированном Россией Крыму, подготовленный и опубликованный накануне Госдепартаментом США, в котором он обвинил Россию в незаконных арестах, похищениях и пытках. Противозаконные обыски и похищения в отношении крымскотатарского народа не прекращаются с самого начала российской аннексии Крыма.

Авторы доклада утверждают, что на аннексированном полуострове в качестве карательных мер используются фальшивые психиатрические заключения, отвратительно относятся к заключенным, а для получения признательных показаний специально создают им невыносимые условия содержания в следственных изоляторах, тюрьмах и колониях.

В феврале и Евросоюз включил в список систематически нарушающих права человека стран Россию, а также "неблагополучные регионы" — аннексированный Крым, Севастополь и оккупированные Россией восточные районы Украины.

В беспрецедентной хуцпе Володина с огромным отрывом опередил российский олигарх-миллиардер и друг Путина Олег Дерипаска, который в минувшую пятницу просто подал в суд на Минфин США и министра финансов Стивена Мнучина, требуя снятия с себя санкций, наложенных за его связи с Путиным.

В судебном иске алюминиевый магнат утверждает, что санкции, наложенные на его бизнес Управлением по контролю за иностранными активами США, якобы привели к потерям в размере 7,5 млрд долларов.

Сам Дерипаска также понес наибольшие потери за минувший год - по оценкам Bloomberg, личное состояние олигарха сократилось на 5,8 млрд долларов и теперь составляет всего лишь 3,9 млрд.

Миллиардер также попросил суд запретить американскому ведомству называть его "олигархом" и исключить из санкционных списков.

По заявлению Дерипаски, он стал жертвой политической борьбы и реакции американских властей на вмешательство России в президентские выборы 2016 года.

В Минфине США утверждают, что российский олигарх не только действовал в интересах российского правительства и Путина, но и также обвинялся в запугивании, рэкете, вымогательстве, отмывании денег и в покушении на жизнь конкурента по бизнесу.

В марте прошлого года Путин заявил, что не контролирует сотрудников своей Администрации, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков "иногда несет пургу":

"У нас две тысячи сотрудников Администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?"

Вот теперь сиди гадай - "пургу" несут Володин с Дерипаской или все же долгожданный груз кокса до Кремля уже дошел.

На диаграмме - результаты опроса "Чем гордятся россияне". 45% опрошенных гордятся аннексией Крыма. Каков народ, таковы и его предводители.

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