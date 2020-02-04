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4 лютого • оновлено в 04:20
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Естонія має право вимагати у РФ території – історик

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Історик, старший науковий співробітник НАНУ, екс-начальник архіву СБУ Сергій Кокін заявив, що Естонія має підстави висувати територіальні претензії Російській Федерації.

"Це рівень дворового футболу", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи заяву спікера російського МЗС про те, що нібито Тартуський мирний договір "є нечинним і належить історії".

На думку історика, російська сторона навмисно "заграє" ситуацію з оспорюваними територіями частини Ленінградської і Псковської областей Росії. "Це як в дворовому футболі. Коли хлопці грають у футбол, і одна сторона порушила правила. І далі понеслися грати. Все. Ситуацію заграли", – зауважив він.

Володимир Путін

Володимир Путін

Кокін заявив, що, всупереч заяві МЗС Росії, на момент підписання договору Естонія і Радянський Союз не були одним суб'єктом міжнародного права. "Договір укладався між двома самостійними суб'єктами, вони були абсолютно рівноправними партнерами, міжнародно визнаними", – підкреслив він.

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Історик додав, що додатковим аргументом може служити той факт, що "сучасна Естонія вважає себе правонаступницею тієї довоєнної Естонії, яка існувала між двома світовими війнами, а Росія – правонаступницею Радянського Союзу".

Території Ленінградської і Псковської областей РФ, які відповідно до Тартуського мирного договору належать Естонії

Території Ленінградської і Псковської областей РФ, які відповідно до Тартуського мирного договору належать Естонії

"А що сталося потім, хто куди включався і за яких обставин, як Естонія опинилася в складі союзної держави – це вже інша історія. Потім багато чого було, але ми обговорюємо конкретний факт. Йдеться про конкретний договір і про конкретний юридичний статус суб'єктів договору", – сказав він.

"Варто чи не варто віддавати території Естонії – нехай вони якось домовляються. Але, якщо дивитися контекст сучасних подій, то ящик Пандори – територіальних захоплень - відчинила не Естонія", – зауважив Кокін.

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Як писав OBOZREVATEL, Естонія не в перший раз пред'являє територіальні претензії Росії на підставі Тартуського мирного договору 1920 року.

  • Так, 11 березня 2019 року заступник голови парламентської фракції EKRE Хенн Пиллуаас заявив: "Росія силою забрала в нас ці території, повернути їх силою нам, звісно, не вдасться. Але ми 50 років чекали відновлення своєї незалежності і можемо чекати ще і ще".

  • 2 січня спікер парламенту Естонії Урмас Рейнсалу заявив про те, що Тартуський мирний договір, згідно з яким частини Ленінградської і Псковської областей належать Естонії, є не історичним, а чинним документом. 2 лютого, в день 100-річчя підписання Тартуського договору, Рейнсалу повторив свою тезу. У відповідь на цю заяву спікер МЗС РФ Марія Захарова сказала, що вважає Тартуський договір нечинним.

  • 7 січня парламентська коаліція Естонії заявила про відмову від ратифікації договору про державний кордон з Росією, за яким Кремль офіційно роздобуде історичні землі республіки в Ленінградській і Псковській областях.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Марія Захарова Сергій Кокін
Місце
Естонія
Теги
Історія Новини Росії

Новини Росії

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