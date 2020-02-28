Турция вводит военное положение. Спецслужбы, Вооруженные силы, полиция и жандармерия Турции получили приказ приготовиться к вводу военного положения в связи с началом масштабной военной операции.

В Турции отключают соцсети.

Официально объявлено, что Турция не будет задерживать сирийских беженцев на пути в Европу.

Говорят, что завтра (то есть уже сегодня) турецкий парламент объявит войну режиму Асада.

Представитель правительства Турции уже заявил, что все наземные и воздушные объекты сирийского режима являются вражескими целями для Республики Турция.

"После этой атаки все объекты режима [Асада] теперь являются вражескими для Турецкой Республики. Мы рассматриваем этот инцидент как нападение режима на международное сообщество.

Завтра утром мы запустим процесс консультаций с НАТО. Атака на Турцию также является атакой на НАТО. Североатлантический альянс должен поддержать Турцию", - пресс-секретарь правящей партии Омер Челик.

Это после гибели официально 22, по сообщениям ок. 150 турецких солдат под ударами российской и сирийской авиации.

Интересно, если это произойдет (что не гарантировано), как будет выкручиваться Путин. Он ведь в Сирии официально якобы для защиты Асада. По идее, должен начать воевать с Турцией.

Русские, конечно, молодцы, что побили султана Эрдогана, он этого заслужил (хотя турецких солдат жалко).

Путин вынужден будет сейчас начать "отвечать за базар", наблюдать как он начнет извиваться - тоже будет приятно.

Сейчас постоянный комментатор сети A-Haber News, которая принадлежит семейству Эрдогана, заявил, что Россия будет расчленена изнутри, что в России 25 миллионов мусульман, и что в прошлом Турция сражалась с Россией 16 раз, и готова сделать это снова, наша месть будет довольно ужасной, говорит.

Несколько сенаторов, в том числе Грэм, призвали президента Трампа ввести американскую авиацию и установить над Идлибом бесполетную зону.

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