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3 грудня • оновлено в 06:44
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Епічність "10 із 10": у Росії спалахнула пекельна пожежа в ангарі з каучуком. Фото і відео

1.9т
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У Санкт-Петербурзі (Росія) у районі Купчино на Московському шосе, 54 загорівся ангар із каучуком.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, там також знаходиться митний пост і складські приміщення. Площа пожежі становить близько 12 тисяч квадратних метрів. На місці працюють екстрені служби. Справитися з вогнем зараз намагаються більше 200 рятувальників. (Щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

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Пожежа в ангарі з каучуком в Петербурзі

Пожежа в ангарі з каучуком в Петербурзі

Скріншот із відео

"4000 тонн каучуку, 200 тонн технічного вуглецю, 100 – нітрату кальцію і 800 – фанери палахкотять", – йдеться в повідомленні каналу "Mash на Мойці".

Уточнюється, що ангар 150 на 80, він уже вигорів повністю і обрушився на 90%. Жертв немає, загрози забруднення повітря на районі теж.

"Епічність – 10 з 10", – пишуть журналісти.

Пожежа в ангарі з каучуком в Петербурзі

Пожежа в ангарі з каучуком в Петербурзі

Скріншот з відео

Пожежа в ангарі з каучуком в Петербурзі

Пожежа в ангарі з каучуком в Петербурзі

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді поточного року в Москві на території складу з газовим обладнанням стався вибух.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
пожежа
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