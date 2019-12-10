"Єльцину підсунули Путіна": історик розкрив невідомі подробиці про життя Лужкова

Ексмер Москви Юрій Лужков, який помер 10 грудня, міг стати президентом Росії після Бориса Єльцина, але спецслужби підсунули йому кандидатуру Володимира Путіна.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав американський політолог і історик Юрій Фельштинський. За його словами, Лужков не подобався російським олігархам, вони вважали, що той, як господарник, може відняти у них все їхнє майно.

"Лужков з точки зору "сім'ї" Єльцина, вважався одним з головних претендентів на престол. Але Лужкова не любили олігархи, вважаючи, що він може захотіти все у них відняти. І через чутки, що ймовірний наступник на пост президента РФ Сергій Степашин (тодішній директор ФСБ, пізніше міністр внутрішніх справ. – ред) може домовлятися з Лужковим про переділ влади, в Кремлі почалася паніка. Силовики зняли Степашина зі списку наступників і ввели в бій "останнього" третього кандидата – нікому невідомого Путіна", – підкреслив Фельштинський.

Юрій Лужков і Борис Єльцин МК

Він нагадав, що окрім Степашина, у якого були хороші відносини з Лужковим, і тодішнього директора ФСБ Володимира Путіна, в якості наступника фбсшники розглядали також тодішнього директора Служби зовнішньої розвідки Росії Євгена Примакова. Але Єльцину він не подобався особисто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній мер Москви Юрій Лужков помер після операції на серці. Її проводили в німецькому Мюнхені в клініці університету "Гроссхадерн".

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