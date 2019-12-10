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10 грудня • оновлено в 18:10
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"Єльцину підсунули Путіна": історик розкрив невідомі подробиці про життя Лужкова

2.3т
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Ексмер Москви Юрій Лужков, який помер 10 грудня, міг стати президентом Росії після Бориса Єльцина, але спецслужби підсунули йому кандидатуру Володимира Путіна.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав американський політолог і історик Юрій Фельштинський. За його словами, Лужков не подобався російським олігархам, вони вважали, що той, як господарник, може відняти у них все їхнє майно.

"Лужков з точки зору "сім'ї" Єльцина, вважався одним з головних претендентів на престол. Але Лужкова не любили олігархи, вважаючи, що він може захотіти все у них відняти. І через чутки, що ймовірний наступник на пост президента РФ Сергій Степашин (тодішній директор ФСБ, пізніше міністр внутрішніх справ. – ред) може домовлятися з Лужковим про переділ влади, в Кремлі почалася паніка. Силовики зняли Степашина зі списку наступників і ввели в бій "останнього" третього кандидата – нікому невідомого Путіна", – підкреслив Фельштинський.

Юрій Лужков і Борис Єльцин

Юрій Лужков і Борис Єльцин

МК

Він нагадав, що окрім Степашина, у якого були хороші відносини з Лужковим, і тодішнього директора ФСБ Володимира Путіна, в якості наступника фбсшники розглядали також тодішнього директора Служби зовнішньої розвідки Росії Євгена Примакова. Але Єльцину він не подобався особисто.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній мер Москви Юрій Лужков помер після операції на серці. Її проводили в німецькому Мюнхені в клініці університету "Гроссхадерн".

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Вибори в Росії
Особи
Юрій Лужков Юрій Фельштинський Борис Єльцин Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Иванович Василий
Иванович Василий
Это ошибка в логике американского политолога, не знакомого с простейшими событиями выборов 96-го года и их результата, озвученного как-то по глупости одним из нынешней команды властителей. Лужков не мог быть претендентом по иной причине - договорняка выборного, по 96-му.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это Украине подсунули порошенко
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Стефанова, разбирайся в своем расейском бардаке. вам здесь медом намазано? деревянные туалеты идите красьте
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