Діти Пєскова із 'золотою молоддю' влаштували гучну вечірку в Москві. Фото та відео

Єлизавета і Мік Пєскові, діти прессекретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, у вівторок, 16 червня, влаштували вечірку в Москві.

Місцем свята став 58-й поверх башти "Імперія" в "Москва-Сіті", передає Telegram-канал "Только никому". Відео з вечірки також опублікувала в Instagram дочка російського тенісиста Євгенія Кафельникова, модель Олеся Кафельникова.

За даними "Только никому", діти Пєскова вирішили відсвяткувати свої дні народження, які вже минули (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

Скріншот відео Кафельникової

Скріншот відео Кафельникової

Єлизаветі виповнилося 22 роки, її брату Міку – 16. Як видно на відео, "іменинники" запросили багато людей, на святі вони розрізали торт.

Олеся Кафельникова на вечірці

Вечірка дітей Пєскова

Вечірка дітей Пєскова

Єлизавета і Мік Пєскові

Telegram-канал "Только никому"

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно модель Олеся Кафельникова знялася в розкутій фотосесії для журналу Elle, для якої вона повністю роздяглася.