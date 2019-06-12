"Еліти проклинають": між російськими силовиками спалахнув потужний конфлікт

Справа журналіста россійского видання "Медуза" Івана Голунова, якому силовики підкинули наркотики, а потім закрили справу за "недоведеність в злочині", запустила потужний виток боротьби між силовиками в МВС і ФСБ.

Елітні групи зараз буквально проклинають начальника ФСБ по Москві і Московській області Олексія Дорофєєва, який дав наказ на арешт журналіста, адже під загрозою опинився бізнес губернатора Підмосков'я Андрія Воробйова і сім'ї генпрокурора Юрія Чайки, повідомили автори телеграм-каналу "Кремлівський безБашеннік".

"У ФСБ навіть не очікували, що арешт журналіста викличе таку хвилю громадського протесту. Адже тепер бізнес багатьох російських еліт, в тому числі і генпрокурора Чайки, очікує хвиля перевірок. Багато мільярдерів можуть здатися жебраками-студентами, якщо заарештують Дорофєєва і майно осіб, яких він покриває", – написали автори каналу.

Скрін-шот

Щоб цього не допустити, глава ФСБ Микола Патрушев попросив Адміністрацію президента Володимира Путіна зняти напруження в елітах, Дорофєєва звільнити або перевести на нейтральну посаду. Тільки не в ФСБ.

"Два наших джерела в АП підтвердили, що прізвище Дорофєєва вчора обговорювалася на нарадах в Кремлі. Там же було прийнято рішення звільнити Голунова і зняти з нього всі звинувачення", – вказали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МВС Росії Володимир Колокольцев попросив президента Володимира Путіна звільнити двох генералів поліції, причетних до незаконного затримання журналіста Голунова.

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