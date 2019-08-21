Екстрено повернувся: у Росії трапилася нова НП із літаком

У середу, 21 серпня, пасажирський літак авиакомпании Utair, що вилетів із Москви в Ухту (Росія), оголосив про екстрене повернення в аеропорт "Внуково" через технічну несправність.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє телеканал "Москва 24". Після вильоту зі столичного аеропорту командир повітряного судна доповів про неприбрані передкрилки.

Стало відомо, що на борту лайнера перебували 100 пасажирів. Незабаром пілоти повідомили про успішну посадку. Причина несправності поки невідома.

У Росії літак повернувся в аеропорт через несправність ТАСС

У результаті НП ніхто не постраждав.

У Росії літак повернувся в аеропорт через несправність Flyradar.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку на полі поблизу аеропорту "Жуковський" і загорівся.

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