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Екіпаж не втримав: у Росії сталася серйозна НП із пасажирським літаком

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У Росії літак викотився за межі злітно-посадкової смуги під час вильоту до Праги з Шереметьєво.

Про це повідомляє "Інтерфакс", посилаючись на джерело. "Літак авіакомпанії Smartwings викотився за межі злітно-посадочної смуги після 300 метрів розбігу перед злетом із Шереметьєво", — зазначено в заяві.

За словами джерела, екіпаж не втримав літак, у результаті чого лайнер віднесло на 100 метрів ліворуч від злітної смуги.

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На борту перебувало 40 пасажирів, постраждалих нібито немає.

Екіпаж не втримав: у Росії сталася серйозна НП із пасажирським літаком
Екіпаж не втримав: у Росії сталася серйозна НП із пасажирським літаком

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше провал мільярдного проекту російського літака МС-21, виробництво якого опинилося під загрозою через санкції США, висміяли користувачі мережі.

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