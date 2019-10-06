7 жовтня президенту РФ Володимиру Путіну виповнюється 67 років.
Рік для Путіна. Про Путіна писати в даних реаліях, скоріше, дивно, аніж страшно.
І це обумовлено певним настроєм і ставленням до нього.
Хочу відразу обмовитися: ця стаття – ні що інше як розгляд цієї людини з точки зору астрології. Стаття не містить хвалебні оди, так само як і прокляття на чиюсь голову.
Тому просто факти по даній людині, і вони такі.
Володимир Путін
Рік для Путіна буде переломним в частині того, що його помилка в серпні 2016 року за таємні переговори принесе йому великі ускладнення в керівництві країною. Доведеться відступати, при цьому втрачаючи колишні домовленості і позиції.
Але з квітня місяця відбудеться низка подій, за яких йому буде досить складно втриматися на плаву. Одночасно з цим йому буде надана таємна допомога від ворожої сторони. Шляхом укладення таємного договору і деяких поступок світового характеру він зможе ще втриматися на своєму місці.
Складнощі по здоров'ю можна очікувати в серпні і жовтні 2020 року. У серпні можливий замах через вогонь, вибух, постріл. Імперія встоїть, але імператор буде вже не той.
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