Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 17:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Ефа Форіна
Ефа Форіна
астролог Всі статті автора

Цей рік стане для Путіна переломним

46.4т Читати матеріал російською

7 жовтня президенту РФ Володимиру Путіну виповнюється 67 років.

Рік для Путіна. Про Путіна писати в даних реаліях, скоріше, дивно, аніж страшно.

І це обумовлено певним настроєм і ставленням до нього.

Хочу відразу обмовитися: ця стаття – ні що інше як розгляд цієї людини з точки зору астрології. Стаття не містить хвалебні оди, так само як і прокляття на чиюсь голову.

Новини
Україна може піти на дві поступки Путіну – Гозман

Тому просто факти по даній людині, і вони такі.

Володимир Путін

Володимир Путін

Рік для Путіна буде переломним в частині того, що його помилка в серпні 2016 року за таємні переговори принесе йому великі ускладнення в керівництві країною. Доведеться відступати, при цьому втрачаючи колишні домовленості і позиції.

Але з квітня місяця відбудеться низка подій, за яких йому буде досить складно втриматися на плаву. Одночасно з цим йому буде надана таємна допомога від ворожої сторони. Шляхом укладення таємного договору і деяких поступок світового характеру він зможе ще втриматися на своєму місці.

Новини
Передова палає! Від Путіна на Донбас зайшов новий ворожий підрозділ

Складнощі по здоров'ю можна очікувати в серпні і жовтні 2020 року. У серпні можливий замах через вогонь, вибух, постріл. Імперія встоїть, але імператор буде вже не той.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Ефа Форіна Ефа Форіна
Тема
Ексклюзив
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
гороскоп 2019 Новини Росії
Поділитися у Facebook
27
Коментарі
49
75
Смішно
87
Цікаво
4
Сумно
28
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
-" что его ошибка в августе 2016 года при тайных переговорах принесет ему большие осложнения "...непонятно-уже было или "апечатка"...?)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Дурень думкою багатіє. Нам робити своє - будувати країну, як у свій час будували Ізраїль, Південа Корея, і одразу високорозвиненою не станемо, ті теж перші років двадцять мали купу політичних та корупційних скандалів, слабку економіку...А сподіватись, що Путін помре - то таке. Він може ще років двадцять прожити і росіяни його будуть обожнювати. Думаю кореяцям південним - теж розповідали, що Кім Ір Сен - помре, потім - Кім другий, тепер вже за Ина і забули про це..Забили на КНДР болт і торгують собі далі шлях в майбутнє
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
voznyk ruslan
voznyk ruslan
voznyk ruslan, торують
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ну в жовтні - то вона капітан очевидність. Багато хто не витримує коливань погоди і підхоплює восени ОРВІ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel