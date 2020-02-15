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15 лютого • оновлено в 20:06
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Є зниклі: російські туристи потрапили під лавину в Грузії

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Група російських туристів потрапила під лавину в грузинському гірськолижному курорті Гудаурі, рятувальникам вдалося знайти трьох, пошуки одного громадянина тривають.

Про це повідомила компанія з розвитку гірськолижних курортів Грузії. За даними компанії, російські туристи каталися на лижах на забороненій території без відповідного захисного спорядження, в результаті чого зійшов зсув.

Там підкреслили, що попереджали туристів не порушувати правила безпеки.

Російські туристи потрапили під лавину в Грузії

Російські туристи потрапили під лавину в Грузії

Відзначається, що стан врятованих не викликає побоювань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Местії (Грузія) знайшли мертвим українського гірськолижника, який напередодні зник в горах.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Грузія
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Гоша Злой
Гоша Злой
идиоты....
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Dell Alex
Dell Alex
А нам какое дело? Или Миша слезами обливается за северных соседей?
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