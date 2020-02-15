Розстріляв подружжя і наклав на себе руки: в російському Калінінграді відбулася стрілянина. Відео

У центрі Калінінграду (Росія) невідомий влаштував стрілянину. За попередніми даними, двоє людей загинули. Стрілець наклав на себе руки.

Про це виданню "Клопс" повідомило джерело в правоохоронних органах. За словами співрозмовника, біля входу в Центральний ринок чоловік застрелив сімейну пару і поранив їх дитину, а потім наклав на себе руки.

Пізніше стало відомо, що стрілець Фазіль Бахрамов застрелив Вадима Янголенко і Дарину Єфімову. Жінка була вагітною. Причина конфлікту – поділ місця на ринку.

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Як розповіли очевидці, жінка загинула не відразу. Якийсь час вона просила про допомогу. Однак, стрілок зробив другий постріл в неї, після якого вона і загинула.

"Свідок каже, що він почув, як жінка просить допомоги, вагітна. Він підійшов до цієї жінки, а той, хто стріляв в цей час став стріляти в небо. Жінка була поранена, після цього стрілок вистрілив знову в жінку, вона впала", – розповіла мешканка міста.

Фото з місця події

Фото з місця події klops.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Благовєщенську (Росія) в Амурському коледжі будівництва та житлово-комунального господарства студент влаштував стрілянину, в результаті якої п'ятеро учнів отримали серйозні поранення. Один з них помер у лікарні.

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