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15 лютого • оновлено в 21:39
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Розстріляв подружжя і наклав на себе руки: в російському Калінінграді відбулася стрілянина. Відео

4.8т
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У центрі Калінінграду (Росія) невідомий влаштував стрілянину. За попередніми даними, двоє людей загинули. Стрілець наклав на себе руки.

Про це виданню "Клопс" повідомило джерело в правоохоронних органах. За словами співрозмовника, біля входу в Центральний ринок чоловік застрелив сімейну пару і поранив їх дитину, а потім наклав на себе руки.

Пізніше стало відомо, що стрілець Фазіль Бахрамов застрелив Вадима Янголенко і Дарину Єфімову. Жінка була вагітною. Причина конфлікту – поділ місця на ринку.

Розстріляв подружжя і наклав на себе руки: в російському Калінінграді відбулася стрілянина. Відео

Mash

Як розповіли очевидці, жінка загинула не відразу. Якийсь час вона просила про допомогу. Однак, стрілок зробив другий постріл в неї, після якого вона і загинула.

"Свідок каже, що він почув, як жінка просить допомоги, вагітна. Він підійшов до цієї жінки, а той, хто стріляв в цей час став стріляти в небо. Жінка була поранена, після цього стрілок вистрілив знову в жінку, вона впала", – розповіла мешканка міста.

Фото з місця події

Фото з місця події

Фото з місця події

Фото з місця події

klops.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Благовєщенську (Росія) в Амурському коледжі будівництва та житлово-комунального господарства студент влаштував стрілянину, в результаті якої п'ятеро учнів отримали серйозні поранення. Один з них помер у лікарні.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Росія Калінінград
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Что не понятно,жизнь хороша.
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Что не понятно-жизнь хороша,что .в расеи,что вна Украине
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Как то плевать на всю эту шоблу. Чем больше скота подохнет - нам работы будет меньше! Вся рюская свoлочь должна быть уничтожена!
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