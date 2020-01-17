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17 січня • оновлено в 22:15
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Є 2 сценарії: розкрито план Путіна на транзит влади в Росії

1.7т
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У президента Росії Володимира Путіна є мінімум 2 сценарії транзиту влади в країні, за яких він все одно збереже головне місце.

Про це з посиланням на близьке до Кремля джерело пише Bloomberg. Ці варіанти розглядаються на тлі зміни в країні прем'єр-міністра – з Дмитра Медведєва на Михайла Мішустіна.

За словами співрозмовника агентства, згідно з першим варіантом, Путін може стати головою Держдуми і разом із тим очолить Державну раду, чиє становище, згідно з президентським планом конституційної реформи, буде закріплено в Основному Законі.

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Розкрито план Путіна на транзит влади в Росії

Розкрито план Путіна на транзит влади в Росії

discred.ru

Другий сценарій полягає в можливому переході Путіна до Ради безпеки і розширенні повноважень цієї структури.

Коли це може трапитися – після нинішнього терміну Путіна на чолі держави чи до закінчення його повноважень у 2024 році – невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії заявили, що наступником Путіна може стати його колишній охоронець і нинішній губернатор Тульської області Олексій Дюмін.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ахтунг! Раскрыт 456432566-й план Путина! Лoшье, налетай!
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