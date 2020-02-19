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19 лютого • оновлено в 15:30
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"Дуже важко": Путін поскаржився народу на маленьку зарплату. Відео

1.3т
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Президент Росії Володимир Путін поскаржився жительці Санкт-Петербурга на свою зарплату.

Інцидент стався в середу, 19 лютого, після покладання квітів до пам'ятника першому меру міста Анатолію Собчаку.

Так, під час спілкування росіянка спитала Путіна, як можна прожити на 10 800 рублів (3800 грн) в місяць.

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"Скажіть, будь ласка, як можна прожити на пенсію 10800 рублів? Знаєте, скільки коштує сходити в магазин? Одна тисяча – це мінімум. Максимум це все три", – обурювалася вона.

При цьому жінка додала, що у нього зарплата більше зазначеної суми.

"Думаю, що дуже важко ... Не тільки у мене. Є набагато більш високі зарплати. У президента не найвища зарплата", – відповів Путін.

Володимир Путін

Володимир Путін

Потім росіянка розповіла, що її знайомий отримує пенсію по інвалідності 3800 рублів (1457 грн).

"Звичайно, ви маєте рацію, у нас ще дуже багато проблем в соціальній сфері, які держава повинна вирішити. Зараз ми прийняли цілий пакет заходів для підтримки сімей з дітьми. Інвалідам теж будемо підвищувати пенсію", – виправдовувався Путін.

Відзначимо, що згідно з декларацією, Путін за 2018 рік заробив 8,648 млн руб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літописець президента РФ Володимира Путіна розкрив розмір своєї зарплати.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
мінімальна зарплата зарплата Новини Росії
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Что за проблемы в последнее время возникли между Турцией и Россией? -Лучший друг Путина Эрдоган так обнаглел, что ведёт себя, как Лукашенко.
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фил филька
фил филька
я понимаю почему на обозе в разы меньше комментариев (а стало быть и читателей) чем на том же корреспонденте. здесь заголовки постоянно гипертрофированный смысл несут. который иной раз искажает до обратного смысл. и народ постепенно привыкает к этой помоечной тактике и теряет интерес.
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фил филька
фил филька
я имею в виду адекватный народ а не упоротый, который читает не дальше заголовка. кстати подобный образец тут рядом отписался)))
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2
1
Roma Roma
Roma Roma
Рускожопые! Как вам!? У путьки маленькая зарплата!!!! Помогите пожалуйста этому сказочному парню! У вас же есть значки на дрова к зиме следующей? Ах да о чем это я? У вас же газ!!! Народное достояние!!! Только больше чем пол страны топит дровами и в сени ходит в туалет! Но это я отвлёкся! Помогите путьке деньгами! Будьте людьми! Хотя какие вы люди? Так...! Стадо
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2
0

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