"Дуже важко": Путін поскаржився народу на маленьку зарплату. Відео

Президент Росії Володимир Путін поскаржився жительці Санкт-Петербурга на свою зарплату.

Інцидент стався в середу, 19 лютого, після покладання квітів до пам'ятника першому меру міста Анатолію Собчаку.

Так, під час спілкування росіянка спитала Путіна, як можна прожити на 10 800 рублів (3800 грн) в місяць.

"Скажіть, будь ласка, як можна прожити на пенсію 10800 рублів? Знаєте, скільки коштує сходити в магазин? Одна тисяча – це мінімум. Максимум це все три", – обурювалася вона.

При цьому жінка додала, що у нього зарплата більше зазначеної суми.

"Думаю, що дуже важко ... Не тільки у мене. Є набагато більш високі зарплати. У президента не найвища зарплата", – відповів Путін.

Володимир Путін

Потім росіянка розповіла, що її знайомий отримує пенсію по інвалідності 3800 рублів (1457 грн).

"Звичайно, ви маєте рацію, у нас ще дуже багато проблем в соціальній сфері, які держава повинна вирішити. Зараз ми прийняли цілий пакет заходів для підтримки сімей з дітьми. Інвалідам теж будемо підвищувати пенсію", – виправдовувався Путін.

Відзначимо, що згідно з декларацією, Путін за 2018 рік заробив 8,648 млн руб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літописець президента РФ Володимира Путіна розкрив розмір своєї зарплати.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.