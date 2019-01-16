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''Думали, землетрус!'' У Росії прогримів потужний вибух на хімзаводі. Перші кадри

10.4тЧитати матеріал російською

У Ленінградській області Росії 16 січня на хімічному заводі стався вибух.

Подія трапилася у місті Кінгісепп на заводі "Поліпласт". Вибух був такої сили, що вікна вибило навіть у будівлях, які розташовуються за кілометр від цього місця, повідомляє Life (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

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"Так рвонуло, що в нас у квартирі стіни на 5 см хитнулися у сторону і на місце повернулися. На моїх очах. Жах! Думала, напевно, землетрус почався", – повідомили очевидці.

На місце НП приїхало багато авто рятувальників та карети швидкої допомоги.

Вибух на хімзаводі

Вибух на хімзаводі

Соцмережі

Вибух на хімзаводі

Вибух на хімзаводі

Соцмережі

В адміністрації Кінгісеппського району повідомили, що в результаті вибуху впала частина цеху з виробництва хімічних добавок на площі 50 кв. м.

За даними прес-служби уряду Ленінградської області, під час вибуху пошкодження отримали чотири людини – вони госпіталізовані. У той же час очевидці заявляють про п'ятьох постраждалих.

Пожежні вже локалізували вогонь, не давши йому поширитися далі.

"Вибух бочки з паливно-мастильними матеріалами на складі заводу "Поліпласт". Гасять пожежу", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вибух стався на території ТОВ "Поліпласт Північний Захід", розташованому в промзоні "Фосфорит" у місті Кінгісепп Ленінградської області. Завод займається виробництвом хімічних добавок для бетону та сухих будівельних сумішей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському місті Шахти вибухнув побутовий газ у дев'ятиповерховому житловому будинку.

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Ткачук Андрей
Ткачук Андрей
больше взрывов меньше ваты
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Если в бомжатной пидор@шке хоть день что-то не взорвалось,день прошел неудачно. А вообще,хватит про эту помойку писать!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Блдь, опять "хохлы напали"
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