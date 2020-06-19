Духівник Поклонської, який захопив монастир у Росії, заговорив про чипізацію та повернення фашизму

Скандальний священик РПЦ, схиігумен Сергій (Микола Романов) заявив, що тести на коронавірус та вакцинація проти нього в майбутньому нібито необхідні для повернення фашизму.

Свою теорію він оголосив у відеозверненні, яке поширили на кремлівському Telegram-каналі Пул N3. У ролику Сергій намагався виправдати самозахоплення Середньоуральського жіночого монастиря (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Спочатку тестування, потім вакцинація, потім чипізація і фашистський режим", – заявив скандальний схиігумен.

Крім того, він згадав одного з керівників СРСР Микиту Хрущова і назвав його "посадовцем світового уряду", який нібито вимагав з'єднання РПЦ з католицькою церквою в інтересах Папи Римського.

Ще одну частину свого спічу схиігумен присвятив нинішньому главі РПЦ, патріарху Кирилу. Він заявив, що російський ієрарх і митрополити повинні скласти повноваження до церковного суду.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ фігурувала інформація про те, що Микола Романов нібито був духівником Наталії Поклонської – "експрокурорки" окупованого Криму, а зараз депутатки нелегітимної Держдуми Росії. Ім'я цього священика також пов'язують із сектами, вбивствами та іншими скандальними фактами.

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